Perry Mason: premier regard sur la série avec Matthew Rhys

L’acteur lauréat d’un Emmy (pour The Americans) peut être vu aux côtés de Tatiana Maslany (Orphan Black).

Matthew Rhys (The Americans) reviendra à la télévision plus tard cette année dans Perry Mason, une nouvelle série policière de HBO. Le personnage des livres d’Erle Stanley Gardner est un avocat qui défend des criminels innocents, généralement en traquant le vrai coupable lui-même. L’histoire se déroule dans les années 1930 à Los Angeles, lorsque Mason traite de ce qui pourrait être la chose la plus importante de sa carrière. Les rôles de soutien incluent Tatiana Maslany (Orphan Black), John Lithgow (The Crown), Shea Whigham (Boardwalk Empire) et Robert Patrick (Scorpion). La série est produite par Robert Downey Jr. qui essayait de lancer le projet depuis des années. Downey allait d’abord jouer Mason lui-même, mais a laissé le rôle à Rhys en raison de son emploi du temps chargé.

Perry Mason peut être vu chaque semaine sur HBO en Amérique à partir du 21 juin et débutera probablement également à Ziggo Movies & Series aux Pays-Bas bientôt.

https://www.youtube.com/watch?v=CwURtbhpm60