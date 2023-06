Perry Mason annulé à HBO; Ne sera pas renouvelé pour la saison 3

Dans une tournure des événements surprenante, HBO a choisi de ne pas renouveler le renouveau des séries classiques Perry Mason pour sa troisième saison. Le Matthieu Rhys La série dramatique d’époque a récemment conclu la saison 2 le 24 avril 2023. Il y avait même des rumeurs d’un éventuel troisième volet de l’émission, jusqu’à ce que HBO annonce l’annulation de la série.





L’annonce de l’annulation est une déception pour les fans, surtout compte tenu de la fin du cliffhanger de la finale de la saison 2 qui a vu Perry Mason en prison.

L’émission a été produite par Team Downey, propriété de Robert Down Jr. et de sa femme Susan Downey. HBO a transmis à Deadline sa gratitude envers Rhys et toute l’équipe.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants pour le travail remarquable de Matthew Rhys et de la distribution et de l’équipe inégalées de Perry Mason pour leur réimagination d’une franchise aussi précieuse et légendaire. Bien que nous n’allions pas aller de l’avant avec une autre saison de la série, nous sommes ravis de continuer à travailler avec les brillants créatifs de Team Downey sur de futurs projets.

Il y a à peine un mois et demi, après le début de la finale de la saison 2, Downey Jr. partageait la possibilité d’une troisième saison lors d’une interview. Il a déclaré qu’ils avaient construit un monde incroyable, mûr pour des histoires plus captivantes. Cependant, il a admis que le dernier mot n’était pas entre ses mains et que la suite de l’émission reposait entre les mains des autres.

« Je veux dire, ce ne serait pas bien. Je pense que Matthew et toutes les autres personnes qui le peuplent devant l’écran, tous nos gens dans les coulisses, ont construit ce monde incroyable dont je sais que nous pourrions continuer à raconter des histoires vraiment intéressantes. Nous mentirions si nous ne disions pas que nous avons certainement beaucoup parlé à Michael d’une troisième saison, mais notre destin repose entre les mains des autres.

Francesca Orsi, responsable des dramatiques chez HBO, a également partagé des informations sur la méthode d’évaluation des émissions par le réseau, en tenant compte de facteurs tels que l’audience par rapport au budget, la réponse critique et le buzz entourant une émission.

Pour l’avenir, Team Downey travaille sur un autre projet HBO intitulé Le sympathisant, mettant en vedette Robert Downey Jr. dans plusieurs rôles. Bien que ce soit une fin décevante pour Perry Masonles fans peuvent s’attendre à des collaborations continues entre HBO et Team Downey.

Perry Mason toujours candidat aux récompenses malgré l’annulation de l’émission

Malgré son annulation, Perry Mason continue d’être un candidat au prix pour HBO. La première saison a reçu quatre nominations aux Emmy Awards, dont une pour Rhys pour l’acteur principal dans une série dramatique. Jack Amiel et Michael Begler ont été scénaristes et co-showrunners pour la série, basée sur les personnages créés par Erle Stanley Gardner.

La série dramatique de renaissance a été créée le 21 juin 2020 sur HBO. L’histoire se concentre sur les origines du célèbre avocat de la défense en tant que détective privé à bas loyer qui était aux prises avec un traumatisme de la Grande Guerre et risquait le divorce de sa femme Linda. Sa vie va changer lorsqu’il est embauché pour un procès sensationnel pour kidnapping d’enfant. Les découvertes et les résultats de son enquête ont eu des conséquences majeures pour Mason et tous ceux qui l’entouraient.