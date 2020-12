Pérou: Les cinémas, les casinos et les théâtres sont de retour. Et les concerts? | 45S

Attention les cinéphiles. La relance économique au Pérou progresse pas à pas et actuellement la réouverture des cinémas avec 40% de la capacité est presque confirmée. Il est à noter que les gymnases, les théâtres et les casinos seront également inclus.

Comme nous le savons déjà, de nombreuses activités ont été interrompues en raison de la pandémie de covid-19, cependant, déjà dans la phase 4 de la réactivation économique, nous pouvons dire que nous sommes très près de nous asseoir à nouveau pour profiter des dernières versions apportées par l’industrie. cinématographique. Selon le ministre de la Production, José Chicoma, le Conseil des ministres a déjà donné son accord pour la réouverture de gymnases, casinos, cinémas et théâtres à capacité limitée pour protéger la santé des citoyens.

«Il y a deux activités qui vont ouvrir qui sont des gymnases et des cinémas, Ce sont ceux qui correspondent à Produce et ils rouvriront avec une capacité de 40%. Les casinos avec un protocole Mincetur également à 40% et les théâtres avec un protocole du ministère de la Culture également avec une capacité de 40% », a déclaré le ministre de la Production de La República.

Il a assuré que la règle qui autorisera la réactivation de ces éléments sortira demain au plus tard. En outre, la capacité sera également étendue à d’autres activités déjà opérationnelles telles que les centres commerciaux, les restaurants, etc.

Et les concerts?

Il est à noter que cette actualité peut redonner espoir aux mélomanes qui attendent la réactivation d’événements musicaux paralysés depuis neuf mois, au début de l’état d’urgence. Pour le moment, seules les activités musicales sans public sont autorisées.

Selon les propos – et les affirmations – des musiciens péruviens eux-mêmes sur les réseaux sociaux, cet objet est considéré comme «la dernière roue de la voiture». Avec cette nouvelle, il semble que ce soit une question de temps pour les autorités d’analyser la manière dont ces activités peuvent enfin être menées en toute sécurité comme elles le font déjà en Argentine avec des récitals en plein air.