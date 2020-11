Pérou: Le premier concert en face à face depuis la pandémie s’est produit au milieu de mobilisations sociales | 45S

Neuf mois après la déclaration mondiale d’une pandémie et la suspension d’événements publics massifs, le premier concert au Pérou a eu lieu à Lima, improvisé et au milieu de mobilisations sociales contre les actions du Congrès. Après deux semaines de son moment le plus tendu, qui a culminé avec deux citoyens décédés et la démission du président, les marches continuent.

Au milieu de ce panorama, s’est déroulée samedi dernier « Look To Not Forget: Take the street and express yourself », une initiative qui vise à rendre visibles les abus et la répression sociale – tels que ceux subis récemment de la part de l’État et de la police – à travers de diverses activités artistiques dans les espaces publics.

Fête dans la rue

L’appel auquel divers artistes tels que Los Mortero, Morbo et Pedro Mo ont participé a eu lieu à Jr. Quilca; point de rencontre emblématique de la contre-culture de Lima. Parmi les expressions présentées figuraient le théâtre, la poésie et bien sûr la musique live.

La réunion a commencé à deux heures de l’après-midi et a duré jusqu’au soir. Au milieu de l’effusion, un bombardement a été allumé pendant que le rappeur Pedro Mo chantait «Guerras»: «Il est temps de semer la conscience. L’esprit libertaire ne perd pas son indépendance. De leur côté, Los Morteros mettrait le quota le plus émotionnel, mais pas moins politique.

Le mortier

Le pogo

En fin d’après-midi, le groupe punk Morbo a pris le relais. Avec leurs paroles litigieuses et leur rythme accéléré, ils ont chargé les esprits des participants et finalement la réunion a eu l’espace pour monter un petit mais puissant pogo. Le premier – du moins connu – qui a lieu à partir du 15 mars, jour de la proclamation de l’état d’urgence, qui dure jusqu’à la fin de ce mois.

Morbide

Depuis quelques mois, les précautions dans le pays, au milieu de la maladie, semblent se déplacer de plus en plus vers un plan moins pertinent.

La version du public

Daniel Seclén. Assistant.

«Mon idée était d’aller à la marche, mais j’ai vu le flyer d’un supposé concert très proche des rallyes. Je ne pouvais pas rester longtemps alors je suis allé surfer. Jr. Quilca, bohème comme toujours, avait le décor parfait pour l’occasion: balcons coloniaux oubliés, banderoles contre le système, banderoles et quelques harangues appelant à une nouvelle réforme constitutionnelle.

«Quand je suis arrivé il y avait des gens dispersés, ils écoutaient de la musique rap tandis que de l’autre côté il y avait certaines de nos photos de ce qui était 14N, le jour où tout a changé dans l’histoire récente du Pérou. Au fur et à mesure que les minutes passaient, les gens se rapprochaient et le public augmentait. C’est là qu’intervient Morbo, connu comme une bande de métro de Lima pour être anti-système. C’est là que les gens ont pris part à cette partie de Jr. Quilca et que la fête a commencé, avec un public beaucoup plus large qu’à son arrivée et cette fois concentrée en un seul endroit. Un instant, je me suis souvenu des concerts qui avaient eu lieu avant que ce virus ne change vraiment la forme de nos vies.

Ivan Cardoso. Photojournaliste.

«Le concert d’hier était un cri de protestation contre la répression subie par les jeunes lors des dernières manifestations où Inti et Jack ont ​​été rendus hommage avec deux groupes représentatifs du punk de Lima, tous deux d’époques différentes comme Morbo et Los Mortero, dignes les représentants du punk rebelle (qui est l’essence même du punk) ».

« La fréquentation et le pogo ont été un acte de rébellion de la part des participants et que j’ai eu l’honneur d’enregistrer, c’est un concert représentatif aussi pour les groupes de rock car c’est le premier depuis le début de la pandémie. »

Cette édition de « Look To Not Forget » n’était que le premier d’une série d’appels qui auront lieu ces semaines-ci dans le Centre de Lima. En ce qui concerne le contexte politico-social des pays, les mobilisations continuent d’exiger, entre autres, une enquête et justice pour les citoyens décédés lors des marches, la réforme de l’institution policière, des changements dans la constitution et la suppression de l’immunité parlementaire. .

Photo de couverture: Iván Cardoso.