Perle d’A24 : intrigue, distribution et tout ce que nous savons d’autre

2022 a été une bonne année pour l’horreur, et ce n’est même pas encore fini. Jusqu’à présent, l’un des plus grands films de genre a été le slasher Ti West acclamé par la critique X. Le film met en vedette Mia Goth (Emma2020), Jenna Ortega (Pousser un cri, 2022), Martin Henderson (Rivière Vierge, 2019-), Bretagne Neige (Quelqu’un de grand, 2019), Owen Campbell (Courtiers en carrosserie, 2021), Stephen Ure (Moteurs mortels, 2018), et Scott Mescudi – également connu sous le nom de Kid Cudi (Ne lève pas les yeux, 2021).

X suit un groupe alors qu’ils tournent un film pour adultes dans une ferme rurale du Texas dans les années 70. Cependant, ils se retrouvent bientôt les cibles de la rage des propriétaires âgés de la ferme car, un par un, ils rencontrent un destin macabre.

Le film a été tourné en Nouvelle-Zélande et réalisé et écrit par Ti West, connu pour ses précédents films. Le sacrement (2013) et Dans une vallée de violence (2016). Il est sorti en mars de cette année et a reçu des critiques élogieuses du public et des critiques, louant ses hommages aux films de slasher du XXe siècle et les performances de ses actrices. Les gens ne savaient pas qu’une préquelle intitulée perle a été secrètement abattu dos à dos avec X.

Perle : l’intrigue

Le film se déroule pendant la Première Guerre mondiale en 1918 et présentera les origines de la jeune Pearl, le vieux méchant de X. Le synopsis officiel se lit comme suit :

«Se sentant piégée dans la ferme familiale isolée, Pearl est chargée de s’occuper de son père malade et comateux, tout en étant sous la dure microgestion de sa mère cruelle. Désirant la vie glamour qu’elle a vue dans les films, une collision de ses ambitions, tentations et répressions arrive, créant le méchant qu’elle craignait de devenir.

​​​​​​​Les événements auront lieu dans la cabine présentée dans Xqui était autrefois une pension de famille pendant la guerre.

Perle : les acteurs et l’équipe

Le casting du film est tout aussi empilé que son prédécesseur. Avec le retour de Mia Goth, qui auparavant dans X a joué à la fois la dernière fille Max et la méchante âgée Pearl, le casting comprendra David Corenswet (Hollywood, 2020), Tandi Wright (Le Revenant, 2011-2014), Matthew Sunderland (L’étranger, 2022), et Emma Jenkins-Purro (Les mystères de Brokenwood, 2021). Goth a également prêté son talent pour écrire la préquelle aux côtés de West, mais ils n’étaient pas sûrs que cela se ferait.

Goth dit la LA Times dans une interview :

« Nous ne savions pas ce qui allait se passer », . « Nous avons pensé à tout le moins, si rien n’en sort, nous écrirons le scénario et cela peut servir d’excellente trame de fond pour Pearl et ma compréhension du personnage. »

West a sonné dans cette fabrication perle était essentiellement un coup dans le noir et que son « plan était de l’écrire… et de voir si je peux convaincre A24 que nous devrions faire deux films ». West a également été monteur et producteur du film. À ses côtés, il produit Jacob Jaffke (Des corps, des corps, des corps2022), Kevin Turen (Le poids insupportable du talent massif, 2022), et Harrison Kreiss (Euphorie, 2019-). Le film est également produit par la société de production A24 et Little Lamb Productions.

A24 est connu pour ses films et séries indépendants. Ils ont également mis la main sur plusieurs films d’horreur, comme La sorcière (2016), Ça vient la nuit (2017), Héréditaire (2018), Midsommar (2019), Agneau (2021), et plus récemment, Hommes (2022). Donc, inutile de dire qu’ils connaissent une chose ou deux sur l’horreur.

Le film sera présenté en première mondiale au 79e Festival international du film de Venise en septembre de cette année. Il aura sa sortie en salles le 16 septembre 2022.

Perle : tout le reste

La prochaine préquelle n’est pas la seule chose en préparation pour le scénariste-réalisateur West. Il a également annoncé en 2022 qu’il travaillait sur un scénario pour le troisième film, situé chronologiquement après les événements de X. West a déclaré que le film, comme le précédent, aura une cinématographie individuelle et unique, racontant Bloody Disgusting :





« De la manière X est affecté, disons, par le cinéma indépendant d’horreur des années 1970 et le cinéma américain, perle est influencé par une époque très différente du cinéma…[and the third one] sera affecté par un autre type de cinéma.

perle aura un style cinématographique similaire à celui des films mélodramatiques et Technicolor, comme Mary Poppins, du temps.

La suite possible explorera l’idée continue de la façon dont le cinéma influence la société. West montrera comment les sorties vidéo à domicile ont changé la vie de beaucoup. Dans une interview avec Indiewire, il a déclaré qu’il « essayait de construire un monde à partir de tout cela, comme les gens le font de nos jours », faisant sans aucun doute référence aux nombreuses sagas et franchises de héros populaires. Cependant, l’écrivain a souligné qu’il voulait aussi faire des films qui pourraient être regardés indépendamment ainsi que faire partie d’un tout, afin qu’ils «se complètent» sans compter les uns sur les autres. Pour finir de discuter de ses plans pour les futurs films, le réalisateur a déclaré: « Vous ne pouvez pas faire un film slasher sans un tas de suites. »