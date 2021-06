Péril! Rend hommage à Ghostbusters avec les catégories ‘Ghost’ et ‘Busters’

Péril! a rendu hommage à chasseurs de fantômes cette semaine d’une manière des plus fantastiques. Mardi, les fans du film emblématique ont célébré le « Ghostbusters Day » en l’honneur du 37e anniversaire de sa première en salles. En fin de semaine le vendredi, Péril! s’est amusé en consacrant deux catégories distinctes au film pour les candidats. Pendant la double peine ! rond, ils avaient la possibilité de choisir des indices parmi les deux catégories « Ghost » et « Busters ».

« Quelle catégorie allez-vous choisir ? Préparez-vous – GHOST et BUSTERS seront deux options pour les candidats cette semaine Péril!« , a tweeté le responsable chasseurs de fantômes compte rendu avant le spectacle, comprenant une image des Mini-Pufts posant avec les marqueurs de catégorie.

Bien entendu, les indices de chacun des Péril! catégories avaient peu à voir avec la réalité chasseurs de fantômes films. La catégorie « Fantôme » comprenait des indices liés au mot « fantôme » d’une manière ou d’une autre, comme demander aux candidats de nommer le super-héros qui « a un crâne enflammé et a vendu son âme à un démon », alias Ghost Rider. Pendant ce temps, la catégorie « Busters » cherchait de la même manière des questions impliquant différents Busters, comme quelle légende de la boxe a été éliminée par Buster Douglas (Mike Tyson).

Servir d’hôte temporaire, La théorie du Big Bang Star Mayim Bialik a accueilli la nuit Péril! épisode. Elle est l’une des nombreuses célébrités qui ont rempli cette saison après le décès de l’animateur de longue date Alex Trebek en novembre. Pour sa part, de nombreux fans ont loué le tour de Bialik en tant qu’hôte de la série, estimant que l’actrice et neuroscientifique a exceptionnellement bien accepté le concert. Les hôtes invités précédents comprenaient Katie Couric, Anderson Cooper, Sanjay Gupta, Aaron Rodgers et le Dr Oz.

Pendant ce temps, les fans attendent également avec impatience que l’hôte de Reading Rainbow, LeVar Burton, lui donne également une chance. En partie à cause d’une campagne en ligne populaire pour que Burton succède à Trebek, il a été annoncé qu’il serait l’un des derniers hôtes invités de la saison. Les producteurs ne sont pas pressés de nommer un nouvel animateur permanent de l’émission pour le moment, mais il a été suggéré que chacun des animateurs invités serait considéré comme permanent si l’ajustement semble assez naturel.

« La recherche se passe très bien, il y a beaucoup de gens très intéressés par l’hébergement Péril!, ce qui est gratifiant, et aussi respectueux des chaussures dans lesquelles ils vont marcher », a déclaré le producteur exécutif Mike Richards à Deadline. « Nous avons eu de bonnes conversations avec les gens. Nous allons prendre notre temps et parler à beaucoup de gens, avoir des hôtes invités et voir ce que nos fans pensent également. »

D’ici là, les fans de Trebek verront bientôt s’il remportera à titre posthume un dernier Daytime Emmy Award. Il est en lice pour l’hôte exceptionnel de Game Show, et même ses collègues nominés Pat Sajak (Roue de la Fortune) et Wayne Brady (Le prix est correct) encouragent Trebek à remporter la victoire. Cela marquerait certainement une fin appropriée à la carrière de peut-être le plus grand animateur de jeu télévisé de l’histoire de la télévision. Vous pouvez en savoir plus sur le spectacle en visitant le site officiel de Jeopardy!.

