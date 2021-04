‘Péril!’ partage le premier regard sur l’hôte invité Aaron Rodgers avant les débuts de la semaine prochaine

Aaron Rodgers est prêt pour son «Jeopardy!» débuts lundi!

Le MVP de la NFL sera l’hôte invité du jeu télévisé emblématique pendant deux semaines, à partir du lundi 5 avril. Avant la semaine prochaine, Instagram officiel de l’émission a partagé un aperçu de lui derrière le lutrin.

«La clé pour être intelligent du football est de se concentrer», dit Rodgers dans le clip. «Et la clé pour être vraiment bon en hébergement est ce même objectif.»

Il a été annoncé début janvier que Rodgers rejoindrait Katie Couric, Anderson Cooper, Mayim Bialik et le correspondant de «60 Minutes» Bill Whitaker en tant qu’hôtes invités sur «Jeopardy!». à la suite du décès de feu Alex Trebek à 80 ans.

Avant la publication officielle de la grande annonce, la star de la NFL, âgée de 37 ans, a accidentellement renversé les haricots lors d’une visite sur « The Pat McAfee Show. »

«Une de mes idoles en grandissant était Alex Trebek», a-t-il déclaré. «Ils font des taches d’hébergement d’invités. Il sortira bientôt ici, mais j’ai l’opportunité d’en faire un. … Je suis enthousiasmé par cette opportunité avec «Jeopardy!» »

Lors d’une conférence de presse plus tard dans la journée, il a admis: «Je pense que j’ai peut-être un peu sauté le pistolet, alors je m’excuse auprès de ‘Jeopardy!’ s’ils voulaient l’annoncer.

«J’étais tellement excité par la série plus tôt. Ça s’est un peu passé les deux derniers jours, nous avons compris », a-t-il poursuivi.« C’est très excitant. C’est pour l’intersaison. Nous serons encore plus excités lorsque cette opportunité se rapprochera un peu plus, mais, mec, la série a été si spéciale pour moi au fil des ans. Cela a été un incontournable chez moi, ici à Green Bay, au cours des 16 dernières années – 6 heures en regardant Alex et en essayant de poser autant de questions que possible.

Son prochain séjour d’animateur n’est pas le seul grand événement récent de la star du football. Rodgers s’est fiancé à l’acteur Shailene Woodley plus tôt cette année, annonçant la nouvelle lors de son discours d’acceptation virtuelle lors de l’émission NFL Honors où il a été nommé MVP 2020.

Au milieu de son discours de remerciement, Rodgers a glissé une énorme nouvelle en disant: «Je me suis fiancé et j’ai joué l’un des meilleurs football de ma carrière.»

Woodley a confirmé la nouvelle un peu plus d’une semaine plus tard lors de son apparition dans «The Tonight Show». Après de nombreuses semaines de spéculations selon lesquelles elle sortait non seulement avec Rodgers, mais également fiancée à la star du football, elle a révélé avec désinvolture qu’ils étaient fiancés «depuis un moment».

«Tout le monde est en train de paniquer et nous nous disons: ‘Ouais, nous sommes fiancés depuis un moment’», a-t-elle déclaré à Jimmy Fallon. «C’est avant tout un être humain merveilleux et incroyable. Mais je n’ai jamais pensé que je serais fiancé à quelqu’un qui lance des balles pour gagner sa vie.

Le quart-arrière des Green Bay Packers a également parlé de l’engagement en mars, le qualifiant de «meilleure chose qui me soit arrivée l’année dernière».

Le couple a continué à se taire au sujet de leur relation, bien qu’ils aient fait une rare sortie publique plus tôt cette semaine dans l’Arkansas.

Woodley et Rodgers ont été présentés sur une photo de groupe publiée sur Instagram par le meilleur café et bar de Hot Springs mardi.

«Notre équipe a eu l’occasion de cuisiner pour @ aaronrodgers12 et son équipe hier soir», pouvait-on lire dans la légende. « Je suis reconnaissant de l’opportunité🏈 »