‘Péril!’ les fans réagissent après la décision surprenante de l’émission de nommer 2 hôtes

La décision d’aller avec deux « Jeopardy! » les hôtes ont certains fans plus perplexes que de ne pas connaître la réponse dans Final Jeopardy!

Les fans qui étaient au bord de leur siège en attendant de savoir qui serait le nouvel hôte ont reçu une double dose de nouvelles mercredi lorsque l’émission a annoncé que le producteur exécutif Mike Richards et l’ancienne star de « Big Bang Theory » Mayim Bialik recevront tous les deux l’honneur, avec Richards s’occupant du programme souscrit quotidiennement et Bialik animant les versions aux heures de grande écoute et dérivées.

Le duo remplacera l’hôte bien-aimé Alex Trebek, décédé l’année dernière d’un cancer du pancréas après avoir animé plus de 8 000 épisodes sur 36 saisons.

Cependant, certains fans de la série de longue date n’étaient pas ravis de la nouvelle.

Nouveau risque Nouveau Twitter

Police des hôtes ?? Changement décevant

personne n’a demandé – Adam (@adamgreattweet) 12 août 2021

JEOPARDY A CHOISI *DEUX* HTES ET AUCUN N’EST NOMMÉ LEVAR BURTON. – Lil Uzi Hurt 🥺 (@lostblackboy) 11 août 2021

Eh bien, c’est tout pour moi. J’ai regardé Jeopardy à peu près toute ma vie, mais j’ai fini. Choix horrible. … et si Richards était votre gars depuis le début, vous auriez dû le dire. Pourquoi espérer après avoir vu de bien meilleurs hôtes hôtes ?!?!? pic.twitter.com/kFgAeUOmfl – Andrea G. Bigelow (@Yummy2YourTummy) 11 août 2021

Il semble qu’il n’y ait que deux personnes satisfaites du nouveau @Péril hôtes… les nouveaux hôtes. – Jason DeMasi (@JDeMasi91) 11 août 2021

« RIP Jeopardy. C’était amusant pendant que ça a duré », réalisateur oscarisé Matthew Cherry a écrit.

En révélant la nouvelle, Sony Pictures Television, qui distribue l’émission, a déclaré que la décision de faire appel à Richards et Bialik n’avait pas été prise à la légère.

« Nous sommes ravis de commencer le prochain chapitre de l’America’s Favorite Quiz Show avec Mike hébergeant notre émission quotidienne et Mayim hébergeant les nouvelles versions de Jeopardy ! », a déclaré Ravi Ahuja, président de Global Television Studios et Corporate Development pour Sony Pictures.

« Nous avons pris cette décision incroyablement au sérieux. Il y a eu énormément de travail et de délibérations, peut-être plus que jamais dans la sélection des animateurs d’une émission – à juste titre parce que c’est Jeopardy ! et nous suivons l’incomparable Alex Trebek.

Richards avait gardé le silence sur qui prendrait le relais sur « Jeopardy! » « Ce sera finalement aux dirigeants de Sony (Entertainment) de prendre cette décision, et cela se résumera à des tests », a-t-il déclaré au podcast « The Journal » du Wall Street Journal fin avril.

« Ils en ont fait partie. Ils savent ce qui se passe dans le studio. Ils regardent le flux, les enregistrements. C’est très vaste. C’est différent de tout ce dont j’ai jamais fait partie, en ce qui concerne les tests de taille et de portée. »

Les fans avaient exprimé leur mécontentement à l’idée que Richards se mettrait à la place de Trebek lorsque l’on a appris qu’il était en pourparlers pour le poste la semaine dernière. Son embauche a fait l’objet d’un examen plus approfondi au milieu de procès pour discrimination passés de son temps à travailler chez « The Price is Right ».

« Je veux aborder les problèmes d’emploi compliqués soulevés dans la presse pendant mon séjour à » The Price is Right « il y a dix ans », a écrit Richards dans une note à « Jeopardy! » personnel plus tôt cette semaine.

« Il s’agissait d’allégations faites dans des conflits du travail contre l’émission. Je veux que vous sachiez tous que la manière dont mes commentaires et mes actions ont été caractérisés dans ces plaintes ne reflète pas la réalité de qui je suis ou comment nous avons travaillé ensemble sur ‘The Le prix est correct.' »

Richards a été la deuxième personne à remplir en tant qu’hôte invité après la mort de Trebek, après Ken Jennings, tandis que les épisodes de Bialik ont ​​été diffusés fin mai et en juin. L’acteur a crédité son fils adolescent de l’avoir incitée à poursuivre l’opportunité d’être l’hôte.

« C’EST VRAI !!! J’attends depuis longtemps pour tout vous dire. Vraiment vraiment honoré, étonné et excité pour cela – c’est au-delà de tout ce que j’ai pu imaginer pouvoir arriver », a écrit mercredi un Bialik extatique sur Instagram à propos de la nouvelle.