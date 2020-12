‘Péril!’ La femme du champion James Holzhauer a ramené à la maison de gros billets après avoir remporté ce jeu télévisé

Lorsque le candidat « Péril! James ”Holzhauer a affronté Brad Rutter et Ken Jennings pour le jeu télévisé Le meilleur de tous les temps confrontation, le joueur professionnel espérait remporter le titre tant convoité. Bien que Jennings ait gagné le surnom de GOAT, James est quand même rentré chez lui avec une somme impressionnante.

Apparemment, le maître de quiz n’est pas le seul à avoir rapporté beaucoup d’argent d’une victoire dans un jeu télévisé. L’épouse de James, Melissa Holzhauer, a déjà montré un talent pour les anecdotes et encaissé des gains de près de 29 000 €.

Melissa Holzhauer est apparue dans «Qui veut être un millionnaire?»

James s’est marié avec Melissa Sassin en 2012 et a accueilli une fille en 2014. Cette même année, le natif du Michigan est apparu dans le jeu télévisé ABC. Qui veut gagner des millions?

Cédric the Entertainer était l’hôte de l’émission à l’époque et a mentionné qu’il avait entendu dire qu’elle espérait acheter un chien de la famille avec des gains potentiels. Selon Newsweek, James a en fait fait une apparition dans le jeu télévisé et a commenté: «Je lui ai dit que si elle gagne un demi-million, elle peut choisir le chien.»

Melissa a révélé que son mari mentait et n’était pas fan des chiens. Quoi qu’il en soit, leur accord aurait été rompu puisque Melissa n’atteignait pas 500 000 €, bien qu’elle ait ramené à la maison une somme modique d’environ 28 800 €.

‘Qui veut gagner des millions?’ gagnant a étudié les langues à l’université

Diplômée de l’Université de Washington en 2009, Melissa a obtenu son diplôme en lettres classiques et classiques, en langues et en linguistique, selon Heavy. Elle a ensuite obtenu sa maîtrise de l’Université Brown en 2012.

Travaillant comme tutrice à Las Vegas où elle réside avec son mari et sa fille, Melissa a beaucoup voyagé et apprécie son rôle d’enseignante.

«Je m’efforce toujours d’aider mes élèves à trouver des liens plus profonds entre le matériel qu’ils apprennent et leur vie», a-t-elle écrit sur son profil LinkedIn. «Je suis passionné par la traduction car je crois que la langue, parlée ou écrite, est un vecteur de compréhension et que les mots peuvent rapprocher les gens, même si parfois il faut quelques essais pour trouver les bons! Par conséquent, je suis fier de pouvoir expliquer les idées de plusieurs manières différentes et je n’abandonne pas tant que mes élèves et moi ne sommes pas sur la même longueur d’onde.

‘Péril!’ James à la tête d’un nouveau jeu télévisé

James a récemment signé pour rejoindre Jennings et Rutter dans le prochain jeu télévisé ABC La chasse. Le concours de 60 minutes amène les concurrents qui tentent de gagner de l’argent en répondant à 166 questions, dans le but d’atteindre la fin d’un plateau de jeu géant. Holzhauer, Jennings et Rutter alternent en tant que «chasseurs» pour tenter d’usurper une victoire.

Le réseau a recruté les trois champions de trivia après la bénédiction des évaluations du Péril! Le plus grand de tous les temps besogne assignée. Le comportement calme devant la caméra de Holzhauer fait de lui un personnage naturel de la télévision.

«Vous devez être à l’aise», a-t-il déclaré au New York Times en 2019. «Certains des adversaires auxquels j’ai joué, vous pouvez voir qu’ils sont visiblement ébranlés par ce qui se passe sur scène. Bien sûr, vous n’allez pas bien jouer si vous êtes là-haut en tremblant. Et si vous vous faites trembler en jouant de manière plus agressive que vous n’êtes à l’aise, c’est bien pire.

La chasse La première est prévue pour janvier 2021.