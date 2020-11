‘Péril!’ Diffuse un hommage touchant à Alex Trebek lors du premier épisode depuis sa mort

Péril! a diffusé son premier nouvel épisode depuis la mort d’Alex Trebek le lundi 9 novembre. L’animateur bien-aimé a dirigé le jeu télévisé populaire pendant 36 ans et est décédé le dimanche 8 novembre après avoir lutté contre le cancer du pancréas depuis mars 2019. Il avait 80 ans .

Péril! Le producteur exécutif Mike Richards a fait une rare apparition dans l’émission le 9 novembre pour rendre hommage à l’animateur emblématique avant le début de l’épisode. Son apparition a également servi de mise à jour aux fans, confirmant qu’il reste encore de nombreux épisodes hébergés par Trebek à voir.

Alex Trebek | Amanda Edwards / Getty Images

Alex Trebek est décédé le 8 novembre à 80 ans

La mort de Trebek a été annoncée par Péril! quelques heures seulement après son décès. Le spectacle tweeté une brève déclaration et a également partagé une nécrologie plus longue sur Jeopardy.com. Une partie de cette nécrologie comprenait des déclarations de la star de la télévision d’origine canadienne collègues, ainsi que la confirmation que le dernier épisode de Trebek sera diffusé le 25 décembre.

Dans une interview avec Savannah Guthrie et Hoda Kotb sur le Spectacle d’aujourd’hui le 9 novembre, Richards s’est souvenu de drôle Péril! des moments, comme le temps où Trebek est monté sur scène sans pantalon. Sur une note plus touchante, il a également partagé que l’un des derniers souhaits du personnage légendaire s’est réalisé: il a passé son dernier jour à la maison avec sa femme bien-aimée, Jean Currivan Trebek.

«Il avait une balançoire dans son jardin qu’il aimait», a déclaré Richards. «Il l’a reconstruit plus tôt cette année. Il était très pratique. Je ne sais pas si beaucoup de gens le savent.

«Même dans son livre», a-t-il poursuivi, «il a décrit qu’il voulait que son dernier jour soit assis sur sa balançoire à côté de sa femme, Jean, et qu’il regarde en quelque sorte l’horizon et il doit le faire.

Le dernier jour d’enregistrement d’Alex Trebek était le 29 octobre.

Au cours de son entretien avec Guthrie et Kotb, Richards a également décrit comment Trebek se sentait lors de sa dernière journée sur le plateau, qui était le vendredi 29 octobre. Il a dit que l’animateur souffrait « d’une énorme douleur », mais admirablement propulsé.

« [Alex] n’a pas aimé être trop complimenté ou flatté », a déclaré le producteur exécutif. «C’était Alex Trebek et il n’a pas souffert de ce genre de« flamboiement », comme il le décrirait.

«Mais lors de ce qui a fini par être notre dernier jour d’enregistrement, je savais qu’il souffrait énormément», a-t-il poursuivi. «Alors qu’il partait, je l’ai vu à la porte et j’ai dit: ‘Vous savez, c’était peut-être la chose la plus incroyable que j’aie jamais vue.’ Il avait en quelque sorte la tête baissée, il a levé les yeux et a dit: ‘Merci.’

Aujourd’hui, nous rendons hommage à Alex Trebek. Pendant plus de trois décennies, il a apporté intégrité, humour et intelligence à ses fonctions d’hôte de Jeopardy! Il sera dans nos cœurs pour toujours. Merci Alex. L’amour de nous tous. pic.twitter.com/w8abYY8SX5 – Jeopardy! (@Péril) 10 novembre 2020

‘Péril!’ a diffusé un hommage touchant à Alex Trebek le 9 novembre

Richards a ensuite pris à la Péril! sur scène lundi soir pour rendre hommage à Trebek, qui a servi d’introduction au premier spectacle depuis la mort de l’animateur.

«Au cours du week-end, nous avons perdu notre hôte bien-aimé, Alex Trebek», a-t-il déclaré. «C’est une perte énorme pour notre personnel et notre équipe, pour sa famille et pour ses millions de fans. Il a adoré ce spectacle et tout ce qu’il représentait. En fait, il a enregistré ses derniers épisodes il y a moins de deux semaines. Il sera à jamais une source d’inspiration pour son désir constant d’apprendre, sa gentillesse et son amour pour sa famille. Nous diffuserons ses 35 derniers épisodes au fur et à mesure de leur tournage. C’est ce qu’il voulait. Au nom de tout le monde ici à Péril!, merci pour tout, Alex. C’est Péril!«

L’émission n’a pas encore partagé de détails sur le futur remplaçant de Trebek. Il laisse dans le deuil son épouse, Jean, et ses trois enfants, Nicky Trebek, Matthew Trebek et Emily Trebek.