Péril! Clarifie un indice inopportun sur la Russie et l’Ukraine

le Péril! L’équipe a proposé une explication en réponse à l’épisode de vendredi soir, y compris un indice impliquant la Russie et l’Ukraine. Pendant l’épisode, il y a eu un Double Jeopardy ! catégorie appelée « Russie frontalière ». L’indice de 800 €, tel que lu à l’antenne par Ken Jennings, se lit comme suit : « Le détroit de Kertch – ainsi que de graves problèmes frontaliers – sépare la Russie de ce pays de la mer Noire. »

Le concurrent Adrian Alcalá a correctement répondu en répondant: « Qu’est-ce que l’Ukraine? »

Compte tenu de l’actualité, beaucoup diraient que l’indice n’était pas approprié à inclure dans l’émission. Avant l’épisode, l’officiel Péril! compte avait publié une explication sur Twitter en prévision de son apparence. Les producteurs de l’émission expliquent que l’épisode avait été enregistré en janvier, plus d’un mois avant que le président russe Vladimir Poutine ne commence une invasion de l’Ukraine, incitant un million d’Ukrainiens à fuir le pays alors que les gens du monde entier craignaient que cela ne conduise à une crise majeure. guerre.

« Veuillez noter que l’indice de l’émission d’aujourd’hui concernant la Russie et l’Ukraine a été enregistré le 11 janvier 2022 », indique l’avertissement sur Twitter. Au cours de l’épisode, il y avait également un message à l’écran dans le coin de l’indice qui brandissait la date afin que ceux regarder à la maison qui n’avait pas vu la publication sur Twitter comprendrait toujours pourquoi l’indice figurait dans l’épisode.

Péril! L'hôte Mayim Bialik a également récemment clarifié la controverse







Après le décès d’Alex Trebek, une série d’hôtes invités s’étaient relayés jusqu’à ce qu’un remplaçant permanent puisse être nommé. Le producteur exécutif Mike Richards a annoncé qu’il assumerait le poste au départ, mais il a fini par démissionner quelques jours plus tard en raison d’un contrecoup. Mayim Bialik et Ken Jennings hébergent à tour de rôle depuis lors et ils seront les seuls hôtes invités jusqu’à la fin de la saison cet été. Officiellement, aucun hôte permanent n’a été annoncé.

Certains critiques ont exprimé leur déception en ligne face à l’obtention de ce poste par Bialik. Cela est dû à la perception qu’elle est une « anti-vaccination » qui ne permettrait pas à ses enfants d’être vaccinés. Cependant, Bialik a expliqué en détail que tout cela était une idée fausse et que ses enfants avaient reçu des vaccins, juste plus tard que les autres enfants en raison de préoccupations concernant les allergènes. Bialik a également été vacciné contre le COVID, malgré les idées fausses.

« Je ne suis pas la tasse de thé de tout le monde, et je comprends tout à fait », a déclaré Bialik à propos des plaintes des fans, par THR. « Mon objectif est de me fondre dans le podium autant que possible et que ce ne soit pas à propos de toutes ces autres choses. Vous ne trouverez pas un humain qui n’a pas quelque chose qu’il a dit, fait ou pensé, en particulier dans cette industrie où tout est documenté et documentable. Vous savez, c’est ce qui est bien chez moi. Je n’ai vraiment pas de secrets, les gens. Tout est là-bas.

La controverse n'a pas affecté la place de Bialik en tant qu'hôte intérimaire aux côtés de Ken Jennings.





