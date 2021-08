‘Péril!’ clarifie les règles après que l’étrange habitude du champion confond les fans

« Qu’est-ce qui se passe » avec l’actuel « Jeopardy ! » champion?

Matt Amodio mène actuellement une séquence de neuf victoires consécutives qui lui a rapporté plus de 310 000 €, mais certains des fans de la série ont un os à choisir avec lui car il répond par « Qu’est-ce que … ? » ou « Qu’est-ce que… ? » pour chaque indice, peu importe ce qu’il répond.

Par exemple, il a dit un jour « Qu’est-ce qu’Updike ? » en faisant référence à l’auteur John Updike, au lieu de « Who’s Updike ? »

Quoi de neuf avec Matt Amodio ? Beaucoup de « quoi » dans ses réponses – et c’est tout à fait acceptable ! En savoir plus sur les autres Jeopardy! règles ici : https://t.co/6Ld05LMRR4 — Danger ! (@Péril) 2 août 2021

Certains téléspectateurs sont devenus tellement intrigués par son style que « Jeopardy! » devait régler le problème.

« Qu’est-ce qui se passe avec Matt Amodio ? Beaucoup de « quoi » dans ses réponses – et c’est tout à fait acceptable ! » l’émission a tweeté Lundi.

L’émission est entrée plus en détail sur son site Web, s’adressant spécifiquement à Amodio, qui prépare son doctorat. en informatique de l’Université de Yale.

« Les règles stipulent que ‘… toutes les réponses des candidats à une réponse doivent être formulées sous la forme d’une question' », a déclaré l’émission. « C’est si simple. ‘Péril!’ n’exige pas que la réponse soit grammaticalement correcte.

« Donc, l’approche sans fioritures de Matt Amodio est unique mais bien (dans) les lignes directrices », a-t-il ajouté.

Amodio, qui fait déjà partie des 10 « Jeopardy! » concurrents dans l’histoire, n’essaie pas d’inciter à la controverse en répondant aux questions d’une manière peu orthodoxe selon certains.

«Je ne veux pas nécessairement en dire trop à ce sujet. Je suppose que je veux juste dire que j’espère que personne ne sera offensé par cela », a-t-il déclaré à Entertainment Weekly.

« J’entends certaines personnes dire que c’est irrespectueux envers le jeu, et je répondrais à cela s’il y avait un ‘Jeopardy !’ classement du fan club, je pense que j’aurais de solides arguments pour être numéro un ‘Jeopardy!’ ventilateur. Je vis et respire la série, j’aime chaque aspect de celle-ci, et donc je ne le fais certainement pas par manque de respect ou par atteinte à la série.