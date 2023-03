Pergola bioclimatique : la révolution des abris de jardin ?

Qui n’a jamais eu envie d’un abri de jardin design et pensé pour votre confort personnel ainsi que vos besoins en énergie solaire ? La pergola bioclimatique présente ainsi de nombreux avantages, en faisant sans doute la nouvelle révolution des jardins qui, selon le modèle, peut aussi vous servir n’importe où sur votre terrain.

La pergola bioclimatique, un abri pas comme les autres

Connaissez-vous le principe des pergolas ? Ces structures de poteaux et de chéneaux supportant un toit servent à vous abriter du soleil tout en vous permettant de profiter au maximum de votre extérieur. Il est possible que vous ayez besoin d’un permis de construire en fonction de la pergola choisie, pensez à bien vérifier ce que dit la loi en matière de pergola.

Principe de la pergola

Véritables compromis entre stores de terrasses et véranda, les pergolas ont pu se développer au fil des ans pour devenir de plus en plus performantes et intéressantes pour leurs utilisateurs.

Offrant un véritable abri à l’ombre lors des journées ensoleillées, ces pergolas peuvent être un véritable atout pour votre extérieur. Qu’il s’agisse d’une version amovible (souvent appelée autoportante) ou d’une version immobile, vous pourrez abriter votre terrasse, votre spa, votre piscine ou encore un bout de jardin au calme.

Plus récemment, la pergola bioclimatique a fait son apparition.

Avantage de la version bioclimatique

Dire d’une pergola qu’elle est bioclimatique signifie que cette dernière utilise avantageusement son environnement. Aussi, une pergola bioclimatique vous prémunira des aspects désagréables de l’extérieur et vous fera profiter au mieux des avantages d’un bon soleil. Il est d’ailleurs à noter que la plupart des pergolas disposent de gouttières pour évacuer l’eau de pluie.

La pergola bioclimatique se distingue par son système de lattes qui vous permettra de profiter de votre extérieur aussi longtemps que vous le souhaité.

Une averse ou de la pluie ? Les lattes se rétractent pour vous offrir un véritable plafond étanche. Cette fonctionnalité est également valide si le soleil chauffe trop fort !

Autrement, il vous est tout à fait possible de faire pivoter les lattes pour bénéficier du soleil à 100 %. Cette solution est d’ailleurs très appréciable si votre pergola est adossée à votre maison. Les lattes laissant passer le soleil sans filtre vous permettront de profiter de la lumière et de la chaleur sans pertes.

Comment installer sa pergola ?

L’installation d’une pergola peut nécessiter quelques préparations, notamment vis-à-vis des dimensions et du poids de cette dernière s’il s’agit d’une pergola adossée.

Pergola adossée : bien préparer son terrain

La pergola adossée est une pergola qui sera fixée à votre maison. Le plus souvent, elle sert à apporter de l’ombre à votre terrasse. Se fixant aux murs d’une des façades de votre maison, il est donc primordial d’en vérifier la qualité et le niveau d’usure.

Une pergola adossée pèse en moyenne près de 500 kg. Il vous faudra donc vérifier que votre sol soit assez solide et plat pour pouvoir accueillir la pergola.

Notez également que si quelques fabricants peuvent vous proposer des modèles sur mesure, les pergolas déjà présentent sur le marché ont des dimensions fixes qu’il faudra prendre en compte selon la taille de votre terrasse.

Pergola autoportée : à placer où vous voulez

Les pergolas autoportées ont l’avantage de pouvoir être placés quasiment n’importe où. Ces structures, faites de matériaux légers comme l’aluminium, peuvent être déplacé selon vos besoins.

Gardez tout de même en tête que plus la pergola que vous prendrez sera large, plus lourde sera la structure (ce qui nécessitera plusieurs personnes pour le déplacement).

Nécessitant un sol stable pour en profiter pleinement, la pergola bioclimatique autoportée est un véritable havre pour vos journées en extérieur.

Que vous la placiez proche d’une piscine ou au milieu du jardin pour un déjeuner champêtre, vous pourrez pleinement profiter de sa protection contre un soleil trop lourd ou, au contraire, vous y allonger pour bronzer.

Les pergolas bioclimatiques : des solutions qui ne manquent pas d’options

Les pergolas bioclimatiques ne se limitent pas dans leur système de pâle vous permettant de profiter au mieux de votre extérieur. Elles bénéficient également d’options supplémentaires afin de pouvoir agrémenter votre utilisation.

Le moteur des lames peut être contrôlé de diverses façons :

par télécommande

par système de maison connectée

Des capteurs automatiques sont disponibles au niveau des pâles :

un capteur de pluie et de neige pour refermer les pâles

un capteur de vent qui met les pâles en sécurité pour éviter qu’elles ne soient endommagées

un capteur de température pour éviter que le gel n’endommage le mécanisme.

Des options existent pour votre confort :

un système de lumière intégré

un système de chauffage

Les pergolas peuvent donc être équipées selon vos besoins et vos envies afin de répondre à tous vos critères ! Vous pouvez aussi vous renseigner pour les différentes aides disponibles pour l’installation d’une pergola bioclimatique.