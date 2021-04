Performance de Resident Evil Village sur les consoles de nouvelle génération

4k et 60fps seront la norme de performance de Resident Evil Village pour les machines Sony et Microsoft.

Quelle nuit hier soir pour les fans de Resident Evil. Grâce à la soi-disant Resident Evil Showcase, nous avons appris toutes sortes de nouvelles sur la franchise Capcom et même découvert Performance de Resident Evil Village sur les machines de la génération actuelle.

Bien que l’une des nouveautés se soit produite en dehors de l’émission. Le site officiel du jeu a été mis à jour avec un tableau des résolutions et des performances de Resident Evil 8 sur toutes les consoles et Stadia, nous permettant d’anticiper son fonctionnement sur les consoles next-gen.

4K et 60 FPS sur PS5 / Série X, 45 FPS avec raytracing. Selon Capcom, Resident Evil 8 passera à 4K et 60 FPS sans lancer de rayons sur les consoles principales de nouvelle génération, PlayStation 5 et Xbox Series X. Dans le cas de vouloir vivre l’aventure dans toute sa splendeur visuelle, en utilisant le plus Le gameplay moderne et raytraced fonctionnera à 4K et 45 FPS.

Ceci sur les consoles les plus puissantes, bien sûr. Et qu’en est-il de la Xbox Series S? Eh bien, la petite sœur du X fera tourner le jeu à 1440p et 45 FPS sans lancer de rayons, réduisant sa fluidité à environ 30 FPS dans le cas de l’activation du lancer de rayons.

Résolution et liste des performances de Resident Evil 8 sur toutes les plates-formes