Perez Hilton fond en larmes après avoir été banni de TikTok

Si Perez Hilton pleure sans que TikTok ne soit suivi, émet-il un son?

Le blogueur célèbre a mis à l’épreuve la vieille énigme philosophique samedi lorsqu’il a partagé une vidéo de lui-même en train de sangloter sur le fait qu’il avait été définitivement banni de TikTok.

L’homme adulte de 42 ans a fondu en larmes après avoir été expulsé de la plate-forme de médias sociaux pour adolescents pour avoir enfreint les règles sur les insultes et les discours de haine, la nudité et le contenu sexuel, et l’intimidation.

«La raison pour laquelle TikTok m’a donné pour interdire définitivement mon compte sans aucun avertissement est ‘plusieurs violations du règlement de la communauté’», a-t-il déclaré, les larmes coulant sur son visage.

«Je me sens engourdi et je ne veux pas paraître trop dramatique, mais j’ai l’impression que mon monde s’écroule. Cela me semble être une mort.

Avec peu de perspective quant aux milliers d’Américains qui sont confrontés à une mort réelle et littérale en ce moment, Perez Hilton a désespérément fait appel à la star de TikTok de 16 ans, Charli D’Amelio, pour l’aider à rétablir son compte.

«S’il vous plaît, Charli D’Amelio, s’il vous plaît, envoyez-moi un message sur Instagram. S’il vous plaît. Aidez-moi, s’il vous plaît. Je sais que tu ne me dois pas ça, mais je t’en supplie. Je t’en supplie. Je rampe, gémit-il.

« Ils ont supprimé le compte de sauvegarde que j’avais aujourd’hui, je ne peux même pas avoir de compte de sauvegarde! »

Il est peu probable que la danseuse américaine regarde favorablement la situation étant donné que Hilton l’a précédemment ciblée avec des critiques pour avoir publié une vidéo d’elle-même en bikini alors qu’elle avait 15 ans.

Il a été accueilli par une vague de réactions négatives de la part des fans de D’Amelio, qui ont lancé une pétition qui a attiré plus de 228000 signatures pour le bannir de TikTok.

La pétition n’a pas abouti à l’époque et Perez Hilton a joyeusement continué à se quereller avec des influenceurs de la moitié de son âge sur «MessyTok», comme on l’appelle – un contenu qu’il insiste sur le fait d’avoir une valeur d’actualité.

«Mais je n’ai rien fait de harcelant ou d’intimidation, et TikTok prétend que je le suis, simplement en partageant des nouvelles et en partageant mon opinion», a-t-il déclaré. Bien sûr Jan.