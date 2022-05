Père du jour : voici la nouvelle série Diego Boneta sur HBO Max

hbo max

Diego Boneta arrive sur la plateforme de streaming après le succès qu’il a eu avec « Luis Miguel », la série. Ensuite, nous vous donnons plus de détails.

« Père du pont », nouvelle série HBO Max

Le père de la mariée aura son deuxième remake du film de comédie romantique classique, qui en 1950 a été réalisé par Spencer Tracy et la muse Elizabeth Taylor, et qu’en 1991 il avait une autre version avec Steve Martin et Diane Keaton dans leurs rôles principaux. Maintenant, les nouveaux protagonistes Andy García Oui Gloria Estefan dans hbo max.

En ce qui concerne les rôles des petits amis sont Adria Arjona et Diego Bonetadans d’autres rôles Isabela Merced, Chloé Fineman, Enrique Murciano et Macarena Achaga.

De quoi parlera « Père de la mariée » ?

« Père de la mariée » est une série réalisée par Gary Alazraki et met l’accent sur une famille américano-cubaine composée de Andy Garcia et Gloria Estefancomme les parents de Adria Arjona et Isabela Merced. Le père va vivre le mariage de sa fille aînée, qui révèle soudain son intention de se marier après avoir été longtemps éloignée de chez elle. Au cours de la série, on observera comment les familles verront leurs cultures s’affronter et leurs traditions, opposées, s’entrechoquer ; tout se passera dans le cadre de la planification du mariage.

Qui jouera dans Father of the Bride ?

Diego Bonet

Il sera dans la série et vient de jouer dans ‘Luis Miguel, la série’. Sa célébrité est venue avec la bande Rock of Ages, avec Tom Croisière.

adriana arjona

Elle est une actrice avec une mère portoricaine et un père guatémaltèque. Il est né à Porto Rico et a grandi à Mexico. Cependant, à l’âge de 12 ans, elle déménage aux États-Unis et à 18 ans, elle arrive à New York, afin de devenir actrice au Lee Strasberg Theatre and Film Institute.

Andy García

Andy García a réalisé de petits rôles jusqu’à ce qu’il soit présent dans Les Incorruptibles d’Eliot Ness. En plus d’une incroyable carrière cinématographique et télévisuelle, il a été réalisateur en 2005 avec The Lost City.

Gloria Estefan

Gloria Estefan est l’une des chanteuses les plus connues d’Amérique latine et a connu le succès de tous les temps. Jusqu’à présent, il a 7 Grammy Awards et tout au long de sa carrière, on estime qu’il a vendu 90 à 100 millions de disques dans le monde, faisant partie de la liste des artistes musicaux avec les ventes les plus élevées.

Quand le père de la mariée est-il libéré?

« Père du pont » sera disponible à partir du 16 juin sur HBO Max.

Quelle est la différence entre le remake et la version originale de Father of the Bride ?

Les différences entre le remake et la série originale Father of the Bridge, réalisée par Steve Martin, montrent la vie d’une famille américaine de la classe moyenne supérieure, dont le père d’une fille aînée et d’un adolescent possède la société de chaussures Side Kicks.

Au lieu de cela, l’histoire dans laquelle Diego Boneta et Adria Arjona seront se concentrera sur une famille américaine d’origine cubaine, dont le père, un architecte de renom (García), traverse une rupture avec la mère de ses deux filles (Estefan).

