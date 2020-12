Perdez vos peurs avec l’utilisation des fleurs d’Aspen

Dans le livre Remèdes aux fleurs de Bach: forme et fonction, l’auteur Julian Barnard décrit le tremble comme un arbre faible et élancé, dépourvu de forme et de structure claires, avec une forme délicate et ouverte. Il vit une soixantaine d’années et atteint une taille d’environ quinze mètres. Les détails du geste de l’arbre, qui décrivent l’état émotionnel pour lequel Aspen est indiqué, sont facilement observables.

Tout d’abord, il y a les feuilles qui tremblent et battent à la moindre brise. L’image de la feuille qui frémit est renforcée par la tension tremblante ressentie dans le torse d’Aspen. C’est un tremblement notable, qui peut être ressenti si vous vous appuyez le dos contre l’arbre. Les fleurs femelles ne se mélangent pas avec les fleurs mâles, poussant sur différents arbres. Le mâle est brunâtre et poilu et la femelle est verdâtre, mais ils deviennent blancs au moment de la pollinisation.

Le Dr Edward Bach, le médecin anglais qui a créé les fleurs de Bach, dans le livre The Bach Flower Remedies, pointe vers Aspen pour des peurs indéfinies et inconnues, qui n’ont aucune explication ni raison. Le patient peut également être terrifié par la prémonition que quelque chose de terrible va se passer, sans qu’il sache exactement ce que ce sera. Ces peurs indéfinies et inexplicables peuvent vous obséder jour et nuit. Ceux qui en souffrent ont souvent peur de partager leurs inquiétudes avec les autres.

Aspen favorisera la libération de peurs inexplicables: des monstres imaginaires, de la nuit, de l’obscurité, des fantômes, des mondes invisibles; ainsi que de fournir un sentiment de paix intérieure pour ceux qui ont de mauvais présages, de mauvais sentiments ou le sentiment que quelque chose de mauvais va se passer.

Les remèdes n’ont pas de contre-indications et peuvent être utilisés par des personnes de tout âge, y compris les bébés, étant possible de les utiliser en conjonction avec tout autre traitement nécessaire. On les trouve dans les bonnes homéopathies et les pharmacies de manutention à travers le pays. Ils sont généralement utilisés en prenant 4 gouttes, 4 fois par jour.