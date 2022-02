Percy Jackson sera adapté en série Disney+

L’adaptation du best-seller de Rick Riordan, »Percy Jackson »recevra son adaptation en série. Disney+ a donné le feu vert à »Percy Jackson et les Olympiens », série qui sera basée sur l’histoire du garçon qui découvre que son père est le dieu grec Poséidon. L’annonce a été faite par Riordan lui-même, à travers un message sur les réseaux sociaux Disney+. La série sera une adaptation en direct et commencera l’histoire avec le premier livre, »Le voleur de foudre »adaptant l’histoire de Percy Jackson aux temps modernes.

Les deux premiers livres de la série ont déjà été adaptés en films, respectivement en 2010 et 2013, mais cela n’a pas ravi les fans des livres, recevant beaucoup de critiques pour avoir trop changé l’histoire pour l’adaptation. Depuis, les fans réclament à grands cris une adaptation fidèle de la série. Avec Riordan, l’auteur de la série, à bord de la série, les fans espèrent qu’il pourra réaliser son souhait.

L’histoire raconte l’histoire d’un garçon de 12 ans, Percy Jackson, qui découvre que non seulement les dieux grecs sont réels, mais qu’il est le fils de Poséidon, le dieu grec de l’océan, lorsqu’il est accusé d’avoir volé l’un des biens les plus précieux de Zeus. Maintenant, avec des ennemis après lui et une guerre civile qui se prépare dans le panthéon grec, Percy doit se lancer dans une quête qui le mènera à travers le pays, de New York à la Californie, avec ses nouveaux amis pour découvrir qui l’a vraiment volé et nettoyer son nom. .

Ayo DavisPrésident de Télévision de marque Disneya fait la déclaration suivante à propos de la série :

« Avec Rick Riordan, Jon Steinberg Oui Dan Shotz À la tête de notre équipe créative, nous nous efforçons de créer une série télévisée captivante digne des personnages mythologiques héroïques dont des millions de lecteurs de Percy Jackson savent qu’ils valent la peine d’être pris en charge, et nous avons hâte d’inviter le public de Disney + à des histoires qui sont fidèle à la franchise à succès et pleine d’anticipation, d’humour, de surprise et de mystère. »

La série n’a pas encore d’acteurs pour son casting, ni de date de sortie, mais on sait qu’elle sera produite par Télévision du 20e siècle.