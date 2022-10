Percy Jackson : Rick Riordan sortira un nouveau livre en 2023

L’auteur des livres de »Percy Jackson », Rick Riodan, vient de confirmer que la série aura un sixième volet l’année prochaine. Lors d’une interview, il a partagé des détails sur « Percy Jackson et le calice des dieux », qui sera le nouveau livre après « Le dernier olympien », publié en 2009.

« Et si j’adoucissais l’affaire en offrant aux lecteurs quelque chose qu’ils attendent depuis une décennie, un roman classique de Percy Jackson de son point de vue, avec Percy, Annabeth et Grover, ainsi que les cinq livres originaux ? » Riordan a déclaré, confirmant plus tard que le nouveau livre serait publié en septembre 2023.

Vous pourriez également être intéressé par : Tales of the Jedi, Disney Plus : liste des épisodes, réalisateurs et date de sortie

Initialement présenté comme une idée pour l’adaptation en série de Disney+ Tiré des livres de Riordan, »Calice of the Gods » suit Percy se préparant pour l’université et rencontrant de nouveaux personnages, ainsi que les amis familiers du demi-dieu. « Il y aura d’autres dieux que nous n’avons pas vus », a déclaré l’auteur.

« Cela perpétuera la tradition Percy Jackson de rencontrer des dieux et des monstres, et se déroule principalement dans et autour de New York. Ce n’est pas censé être une aventure de fin du monde, c’est juste une journée dans la vie d’un demi-dieu ».

L’histoire du prochain titre suivra Percy et son voyage avec Ganymède, l’échanson de Zeus, pour récupérer un mystérieux calice qui accorde l’immortalité à ceux qui en boivent. Bien que l’épisode précédent ait été publié il y a 13 ans, Riordan a déclaré que revenir à la série était « comme enfiler votre jean le plus confortable et le plus préféré ».

Vous pourriez également être intéressé par : Blockbuster, série comique Netflix : de quoi s’agit-il, distribution et date de sortie







En plus de »Calice of the Gods », Riordan produit la nouvelle adaptation de »Percy Jackson » à une nouvelle série Disney+, étant une adaptation beaucoup plus fidèle aux livres que les films précédents. « C’est difficile et coûteux et stimulant. Et ce que nous voyons est assez incroyable », a déclaré l’auteur à propos de la production de l’émission.

Bien qu’il n’ait pas encore présenté sa première saison, Riordan est convaincu que Percy Jackson et les Olympiens obtiendront plusieurs saisons. « Pour le moment, nous n’avons le feu vert que pour une saison, mais si tout le monde le regarde et l’aime, je suis optimiste, nous aurons le feu vert pour en faire plus », a-t-il déclaré.

» Percy Jackson et les Olympiens » arriveront sur Disney + en 2024.