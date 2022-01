Percy Jackson et les Olympiens obtiennent officiellement une commande de série chez Disney+

le Percy Jackson La série est officiellement lancée chez Disney +. Alors que la série fait la une des journaux depuis des mois, Disney + vient de révéler officiellement dans une nouvelle vidéo qu’ils ont donné une commande de série à Percy Jackson et les Olympiens avec des plans pour démarrer la production cet été. Le casting est maintenant en cours, donc bien qu’aucun acteur ne soit actuellement attaché, nous pourrions entendre des annonces dans un proche avenir alors que le projet arrive avec son feu vert officiel.

Rick Riordan, qui a écrit les livres originaux de Percy Jackson, développe le Percy Jackson et les Olympiens série avec Join Steinberg (FX sur Hulu’s Le vieil homme). Ils écriront l’épisode pilote avec James Bobin (La Mysterious Benedict Society) à bord pour diriger. Riordan, Steinberg et Bobin sont également producteurs exécutifs. Steinberg supervise avec son partenaire producteur Dan Shotz; ce dernier rejoint le trio dans la production exécutive avec Rebecca Riordan, Bert Salke, Monica Owusu-Breen, Jim Rowe et Ellen Goldsmith-Vein, Jeremy Bell et DJ Goldberg du Gotham Group.

« L’attente est terminée », a déclaré Rick Riordan dans une vidéo confirmant l’actualité de la série. « Je suis ravi d’être le premier à vous dire que Percy Jackson et les Olympiens arrivent vraiment, vraiment et à coup sûr sur vos écrans. Les gens intelligents de Disney+ nous ont donné le feu vert. Et la meilleure partie est que James Bobin est à bord en tant que directeur du pilote. James est une personne formidable et a également dirigé le pilote de Disney + La Mysterious Benedict Society, que j’ai adoré. James connaît la Percy Jackson livres bien. Ses enfants sont fans. Donc, nous sommes entre de bonnes mains. »

Riordan ajoute: « Merci à vous tous pour votre enthousiasme pour la série. Ça va être génial. »

Par date limite, Ayo Davis, président de Disney Branded Television, a déclaré dans un communiqué: «Avec Rick Riordan, Jon Steinberg et Dan Shotz à la tête de notre équipe créative, nous sommes profondément engagés dans la création d’une série télévisée convaincante digne des personnages mythologiques héroïques que des millions de Percy Jackson les lecteurs savent qu’ils valent la peine d’être pris en charge, et nous sommes impatients d’inviter le public de Disney + dans des histoires fidèles à la franchise à succès et pleines d’anticipation, d’humour, de surprise et de mystère.

Karey Burke, présidente de la 20e télévision, a ajouté : « Apporter le brillant de Rick Riordan Percy Jackson livres à Disney + en tant que série télévisée a été une mission pour beaucoup d’entre nous dans cette entreprise ainsi que pour Rick lui-même, et Jon, Dan, James et l’excellente équipe qu’ils ont réunie se sont révélés être de parfaits collaborateurs. Grâce à nos amis de Disney Branded Television dirigés par Ayo et de Disney Streaming dirigés par Michael, ce sera une adaptation pour les âges, avec toute l’excitation, l’action et la mythologie que les fans des livres attendent et adorent.

Les deux premiers Percy Jackson les livres étaient auparavant adaptés en longs métrages sortis en 2010 et 2013. Ils ont eu beaucoup de succès au box-office, même s’ils n’ont pas aussi bien frappé les critiques. Un troisième film prévu a ensuite été annulé, ce qui a finalement conduit à cette nouvelle approche du développement d’une série télévisée. Riordan n’a même jamais pris la peine de regarder ces films basés sur leurs scénarios.

« Je n’ai toujours pas vu les films et je ne prévois jamais de le faire », avait précédemment déclaré Riordan sur Twitter. « Je les juge pour avoir lu les scripts, parce que je me soucie le plus de l’histoire. Je n’ai certainement rien contre les acteurs très talentueux. Ce n’est pas leur faute. Je suis juste désolé qu’ils aient été entraînés dans ce pétrin. Pour moi, c’est ma vie. travail passant par un hachoir à viande quand je les ai suppliés de ne pas le faire. Alors oui. Mais ça va. Tout va bien. Nous allons le réparer bientôt. «

Aucune date de sortie n’a encore été annoncée pour Percy Jackson et les Olympiens chez Disney+.





