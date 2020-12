« Percy Jackson et les Olympiens »: Disney dévoile le logo officiel de sa nouvelle série

Rick Riordan est l’un des auteurs les plus prolifiques et les plus réussis de la littérature jeunesse aujourd’hui, acclamé pour sa saga sur «Percy Jackson», Qui aurait été auparavant porté au grand écran avec une très faible réception parmi les fans et l’auteur lui-même.

Le personnage dirige une franchise littéraire qui s’est non seulement vendue à des millions d’exemplaires dans le monde, mais a également réussi à captiver les adultes et les jeunes par la manière ingénieuse avec laquelle il aborde la mythologie grecque et romaine, en l’adaptant à des éléments contemporains. Riordan a uni ses forces avec Disney + pour réaliser une adaptation plus fidèle aux romans, révélant désormais le logo officiel de la production.

Bien qu’il n’y ait toujours pas de nouvelles claires sur son casting, les fans de Riordan ont extrait cette courte animation du compte officiel de l’auteur sur TIC Tac, présentant ainsi une esthétique similaire à la police de caractères utilisée sur les couvertures des livres.

Ce nouveau projet a suscité de grandes attentes parmi ses fans, puisque Riordan lui-même confirmerait qu’il adaptera chaque saison un livre de la série. « Le voleur de foudre», Le premier de la saga, introduit le personnage de Percy, sa nature de fils demi-dieu de Poséidon et former votre alliance avec Grover le satyre et Annabeth, fille de Athéna.

Contrairement à l’adaptation cinématographique, Riordan il travaille méticuleusement pour que chaque détail narratif soit adapté de manière appropriée. L’adaptation cinématographique n’arriverait qu’à adapter « librement » les deux premiers livres, étant la cible de ridicules et de plaintes des fans.

Riordan prétendrait avoir refusé de voir le film juste en ayant lu le scénario, donc sa participation à la série de Disney + il est très apprécié de ses fans. «Pour vous, c’est quelques heures de divertissement. Pour moi, c’est le travail de ma vie dans un hachoir à viande quand je prévois avec eux de ne pas le faire », commenterait l’auteur lors de l’annonce de la série.

«Je les juge après avoir lu les scripts, car l’histoire m’inquiète. Je n’ai certainement rien contre des acteurs talentueux. Ce n’est pas de ta faute. Je regrette seulement qu’ils aient été entraînés dans ce désordre. » La série de Disney + Il n’a pas encore de date de sortie estimée.