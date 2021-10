Percy Jackson Disney + Pilot obtient Dora et le réalisateur de la cité perdue d’or James Bobin

Disney+ Percy Jackson et les Olympiens la série a fait appel à James Bobin pour diriger l’épisode pilote. Bobin a réalisé le film d’action en direct 2019 Dora et la cité d’or perdue, ainsi que 2011 Les Muppets et sa suite, Muppets les plus recherchés, le prochain Homme d’action film et épisodes de la série Disney+ La Mystérieuse Société Bénédicte, et il rejoindra désormais ce dernier projet pour la Maison de la Souris. La nouvelle a été annoncée pour la première fois par Ce spectacle de hashtag, et a été suivi d’une confirmation de l’auteur et créateur de la série Percy Jackson, Rick Riordan.

En publiant sur son blog, Riordan a déclaré : « Notre directeur du pilote sera Jacques Bobin, qui est à la fois une personne formidable et un réalisateur incroyablement talentueux qui coche toutes les cases que nous espérions chez un partenaire. James connaît bien les livres de Percy. Ses enfants sont fans. Son humour est merveilleux. Nous sommes entre de bonnes mains, demi-dieux, et chanceux de l’avoir dans notre équipe. Croisez les doigts pour que tout se passe comme nous l’espérons! »

Alors que Riordan a été très vocal en espérant que le pilote mènera à une série complète et a déjà prévu de commencer le tournage en juin 2022, mais il a déclaré que « c’est ma propre estimation personnelle et ne doit pas être considéré comme un mot officiel de Disney ou 100% certain. » Malgré cela, il a également révélé que les deux premiers épisodes de la saison sont écrits et que le travail sur les deux suivants est également en cours. Dans l’ensemble, Riordan et tous les fans des livres espèrent que Disney donnera le feu vert à la série pour effacer la mémoire de deux adaptations cinématographiques mal reçues.

Pour l’instant, il n’y a eu aucun mot sur le casting de la série, mais si tout se passe comme prévu, la série recherche quelqu’un qui puisse « jouer 12 » pour son rôle principal de Percy Jackson, le fils de Poséidon, qui pourra alors vieillir. à travers les cinq saisons qui raconteraient toute la saga basée sur les cinq romans de Riordan. Bien sûr, nous en sommes loin et Percy Jackson et les Olympiens devra tirer quelques chiffres d’audience sérieux pour aller aussi loin là où beaucoup d’autres ont échoué.

Percy Jackson a été créé à l’origine par Riordan lorsque son fils a reçu un diagnostic de TDAH et de dyslexie en 2002. Alors qu’il étudiait la mythologie grecque à l’école, Haley Riordan a demandé à son père de lui lire des histoires au coucher sur les héros et les monstres du mythe, et quand ils avaient tout couvert. , Haley a suggéré que Riordan devrait juste en inventer de nouveaux. C’est exactement ce qu’il a fait, et le personnage original de Perseus « Percy » Jackson est né. Riordan a publié ses cinq romans basés sur les aventures du personnage entre 2005 et 2009, à commencer par Percy Jackson et le voleur de foudre et courir à travers les suites La Mer des Monstres, La Malédiction des Titans, La Bataille du Labyrinthe et Le dernier olympien.

Les deux premiers livres ont été adaptés au cinéma en 2010 et 2013, et bien qu’ils aient rapporté un revenu décent au box-office d’un peu plus de 425 millions de dollars entre eux sur un budget combiné de 180 millions de dollars, ils ont raté la cible avec les critiques qui les ont qualifiés de « hauts sur action, mais faible en substance » et le public a estimé qu’il manquait beaucoup de choses aux films par rapport aux livres. Le troisième film de la franchise était en développement en 2014, mais a ensuite été annulé. Pour mettre encore plus en dédain les sorties sur grand écran, Riordan lui-même ne les a jamais vues, et n’en a pas envie.

« Je n’ai toujours pas vu les films et je n’ai pas l’intention de le faire un jour », a tweeté Riordan lors de l’annonce de la série Disney+. « Je les juge d’avoir lu les scripts, parce que je me soucie le plus de l’histoire. Je n’ai certainement rien contre les acteurs très talentueux. Ce n’est pas leur faute. Je suis juste désolé qu’ils aient été entraînés dans ce pétrin. Pour moi, c’est ma vie travailler dans un hachoir à viande quand je les ai suppliés de ne pas le faire. Alors oui. Mais ça va. Tout va bien. Nous allons le réparer bientôt. «

De nombreux fans espèrent que cela est vrai, et Percy Jackson et les Olympiens peut apporter une adaptation beaucoup plus fidèle et approfondie des romans à l’écran dans les prochaines années. Cette nouvelle provient de That Hashtag Show.

Sujets : Disney Plus