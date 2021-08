Percer le mystère du fonctionnement du climat et de la façon dont les activités humaines font pencher la balance

in

03 août 2021 12:15:14 IST

Et si l’atmosphère terrestre était imprégnée de dioxyde de carbone supplémentaire, se demandait la scientifique amateur Eunice Foote dans un document de recherche de 1856 qui concluait que le gaz était très bon pour absorber la chaleur.

« Une atmosphère de ce gaz donnerait à notre terre une température élevée », écrit-elle dans l’étude publiée dans le Journal américain des sciences et des arts puis vite oublié.

La scientifique américaine et militante des droits des femmes, qui n’a écrit qu’un seul article de plus, n’aurait pas pu connaître toute la signification de sa déclaration extraordinaire, a déclaré Alice Bell, auteure d’un livre récent sur la crise climatique – « Notre plus grande expérience » – que présente Foote.

Ce fut la décennie où les États-Unis ont commencé à forer pour le pétrole. C’est également la période de référence des températures mondiales que nous utilisons maintenant pour tracer le réchauffement de la planète dû aux combustibles fossiles.

Foote, dont le travail a été redécouvert ces dernières années, est maintenant considéré comme faisant partie d’une exploration multigénérationnelle, s’étalant sur quelque 200 ans, perçant les mystères du fonctionnement du climat – et plus récemment de la façon dont les activités humaines l’ont déséquilibré.

« Il n’y a pas de moment eurêka avec un seul grand génie de la science du changement climatique », a déclaré Bell à l’AFP. « La science du climat est une histoire de personnes au fil des siècles et de différentes disciplines, de différents pays travaillant ensemble, apprenant progressivement de plus en plus. »

Les gens croient que les activités humaines comme la déforestation pourraient modifier le climat local depuis au moins les anciens Grecs.

Mais en termes de climat mondial, l’histoire de notre compréhension de ce que nous appelons maintenant l’effet de serre, a sans doute commencé dans les années 1820 avec le scientifique français Joseph Fourier.

Gaz à effet de serre

Fourier a calculé que la Terre serait beaucoup plus froide si elle n’était pas enveloppée dans une couverture isolante de gaz.

« Il s’est rendu compte que l’atmosphère faisait quelque chose pour empêcher la chaleur d’être immédiatement rayonnée dans l’espace », a déclaré l’historien des sciences Roland Jackson.

Quelques décennies plus tard – dans peut-être la première expérience documentée du potentiel de réchauffement du C02 – Foote a rempli des cylindres de verre avec de l’air ordinaire, de l’air humide et du dioxyde de carbone pour voir à quel point ils devenaient chauds au soleil par rapport à l’ombre.

Le conteneur contenant du C02 s’est réchauffé plus que les autres et « a été plusieurs fois plus long à refroidir », a-t-elle rapporté, bien qu’elle n’ait pas été en mesure de faire la distinction entre le rayonnement infrarouge sortant de la Terre – qui est à l’origine de l’effet de serre – et le rayonnement solaire entrant. radiation.

« Le dioxyde de carbone peut absorber la chaleur, c’est sa découverte », a déclaré Jackson, qui a co-écrit une analyse de son travail publiée par la Royal Society l’année dernière.

« Et elle en a fait l’hypothèse que si vous augmentez la quantité de C02, cela pourrait changer le climat. Elle doit être reconnue pour cela. »

Refroidir les peurs

Quelques années plus tard, le physicien irlandais John Tyndall a réalisé une étude plus rigoureuse montrant que la vapeur d’eau et le C02 absorbaient le rayonnement infrarouge – le mécanisme de l’effet de serre.

Sa découverte a été prise au sérieux, mais même alors, il a fallu vingt ans avant que ses découvertes sur la vapeur d’eau ne soient pleinement acceptées, a déclaré Jackson, auteur d’une biographie de Tyndall. « C02 n’a pas figuré. »

En décembre 1882, une lettre à l’éditeur publiée dans Nature citait les travaux de Tyndall sur les gaz.

« De cela, nous pouvons conclure que la pollution croissante de l’atmosphère aura une influence marquée sur le climat du monde », a déclaré la lettre, signée HA Phillips, dans l’un des premiers liens publiés entre les émissions d’origine humaine et le changement climatique. .

Mais il faudra des décennies avant que l’on s’inquiète davantage que la fumée de charbon éructant des usines puisse un jour chauffer la planète entière.

Lorsque le scientifique suédois Svante Arrhenius – une relation éloignée de la militante climatique Greta Thunberg – a suggéré à la fin des années 1800 que la combustion de combustibles fossiles pourrait influencer le climat et a calculé ce qui se passerait si le C02 doublait, cela n’a pas été considéré comme une cause d’alarme.

Ce n’est pas seulement parce que les quantités de C02 émises à l’époque étaient considérées comme négligeables, mais aussi parce que les scientifiques étaient préoccupés par la compréhension du cycle du carbone par rapport aux périodes glaciaires passées, a déclaré Robbie Andrew du CICERO Center for International Climate Research.

« Rien n’a survécu dans une grande partie de la planète pendant la période glaciaire, c’est un peu ce que l’on pense : ‘Nous espérons ne pas y retourner' », a-t-il déclaré à l’AFP.

Même dans les années 1930, lorsque les scientifiques disaient que les températures montaient déjà, ils pensaient qu’un léger réchauffement pourrait être bénéfique.

« L’idée que cela a changé non seulement les températures, mais d’autres aspects du climat ne leur est peut-être pas venue à l’esprit », a déclaré Andrew, qui a compilé un historique des prévisions d’émissions.

La vie elle-même

Il existe quelques exemples de commentaires publics liant les émissions aux risques de réchauffement, bien qu’Andrew ait déclaré que la combustion du charbon était largement considérée comme un « mal nécessaire » et que les craintes pour la santé avaient été mises de côté au profit du progrès.

En 1958, une émission de télévision américaine, The Bell Telephone Science Hour, a déclaré que le C02 provenant des usines et des voitures pourrait réchauffer le climat de la Terre.

« Nous n’avons pas seulement affaire à des forces d’une bien plus grande variété que même les rencontres des physiciens atomiques, mais à la vie elle-même », a déclaré le narrateur.

Mais la peur d’un refroidissement global – centrée sur la pollution par les aérosols et l’hiver nucléaire qui suivrait la guerre atomique – était dominante et s’est poursuivie jusque dans les années 1970 et 1980.

Ce n’est qu’en 1975 que le scientifique Wallace Broecker a écrit un article demandant « Sommes-nous au bord d’un réchauffement climatique prononcé ? et l’expression a commencé à entrer dans le lexique populaire.

Et en 1988, au milieu de températures record, le scientifique du gouvernement américain James Hansen a déclaré lors d’une audition au Congrès que « l’effet de serre a été détecté, et il change maintenant notre climat ».

La même année, les Nations Unies ont formé le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.

Depuis lors, la science du climat est devenue de plus en plus sophistiquée – les rapports du GIEC détaillent avec une urgence toujours plus grande le rythme du réchauffement, tandis que les scientifiques peuvent désormais dire si une vague de chaleur mortelle, une tempête ou un incendie de forêt a été amplifié par le changement climatique.

Mais cette plus grande connaissance a rencontré des efforts de l’industrie pour semer la confusion dans le public sur les effets de la pollution par les combustibles fossiles.

« C’est une longue histoire de scientifiques qui se battent pour faire connaître cela. Arrêtez simplement de nous combattre », a déclaré Andrew.

Pas de fiction

Bell, qui co-dirige l’association caritative pour le climat Possible, s’est félicitée de la reconnaissance de Foote dans le cadre de cette histoire.

Mais elle a déclaré qu’il y avait « beaucoup d’autres voix qui se sont perdues en cours de route ».

Par exemple, elle a déclaré que l’ère coloniale était en quelque sorte une période de « désapprentissage » – lorsque les colons européens brutalisaient les peuples autochtones et ignoraient leurs connaissances.

Aujourd’hui, il est largement reconnu que ces communautés sont souvent bien meilleures pour gérer leurs terres de manière durable.

Avec les preuves du changement climatique et des températures record désormais impossibles à ignorer, Bell a déclaré que des décennies d’efforts scientifiques nous ont armés à la fois de connaissances et de technologies – « nous avons beaucoup de solutions ».

Mais les sociétés doivent désormais agir pour éviter les effets les plus catastrophiques.

« Il est particulièrement difficile d’admettre que l’entière responsabilité repose sur les personnes actives dans cette décennie : que tout dépend de nous, ici, maintenant », a déclaré Spencer Weart dans son histoire de la science du changement climatique. « C’est comme si on s’était réveillé dans un film de science-fiction. Mais ce n’est pas de la fiction, c’est de la physique. »

.

