Percées de carrière: Penny Marshall

Penny Marshall s’est fait un nom d’abord en tant qu’actrice populaire à la télévision, puis en tant que l’une des réalisatrices les plus réussies de l’industrie. Voici un aperçu de ses débuts et de sa carrière qui ont mené à l’émission de télévision qui l’a rendue célèbre et lui a ouvert des opportunités de devenir réalisatrice.

Penny Marshall était une actrice de télévision et de cinéma acclamée, une réalisatrice et productrice à succès commercial. En tant qu’actrice, elle était surtout connue pour son interprétation de Laverne DeFazio dans la sitcom télévisée des années 70/80. Laverne et Shirley. En tant que réalisatrice, ses succès incluent Gros, Une ligue à part, et Réveils. Avec Gros, elle est devenue la première réalisatrice à réaliser un film qui a rapporté plus de 100 millions de dollars au box-office. Malheureusement, Marshall est décédé en 2018.

Contrairement à beaucoup de ses contemporains, Marshall n’envisageait pas de carrière dans le cinéma lorsqu’elle était jeune. C’est en fait le succès de son frère en tant qu’écrivain pour le cinéma et la télévision qui l’a encouragée à travailler sur le terrain. Son intrépidité à tout essayer est ce qui lui a permis de réussir dans l’industrie et elle est devenue appréciée pour ce type d’approche. Marshall s’est fait des amis et a développé des relations avec de nombreuses personnes influentes qui ont souvent collaboré avec elle sur ses projets cinématographiques et télévisuels.

Mais Marshall n’est pas devenu un succès hollywoodien du jour au lendemain. C’est l’histoire de la façon dont le succès de Marshall est né en essayant de nouvelles choses et en travaillant dur….

Au début…

Carole Penny Marshall est née le 15 octobre 1943 à New York. Sa mère était professeur de danse, son père était réalisateur et producteur de films industriels, et ses deux frères aînés continueraient à travailler comme producteurs de télévision. Dès son plus jeune âge, Penny a pris des cours de claquettes et enseignera plus tard à l’école de danse de sa mère. Elle a fréquenté un lycée public à New York avant de fréquenter l’Université du Nouveau-Mexique où elle a étudié les mathématiques et la psychologie.

Penny a abandonné l’école en 1963 après la naissance de sa fille, Tracy. Elle a épousé le père de Tracy, Michael Henry, mais a divorcé 3 ans plus tard. Pendant ce temps, elle a travaillé un certain nombre d’emplois différents pour subvenir à ses besoins. En 1967, elle décida de déménager à Los Angeles pour travailler avec son frère Garry, qui avait rencontré un certain succès en travaillant comme écrivain pour plusieurs programmes télévisés populaires. Penny a assisté à plusieurs auditions et le premier emploi qu’elle a obtenu était pour une apparition dans une publicité de shampooing.

Commencer une carrière…

Le frère de Penny, Garry, était écrivain pour la populaire émission de télévision Le couple étrange. Il a réussi à obtenir à Penny un petit rôle de secrétaire, qui est devenu un rôle récurrent. Cette opportunité lui a procuré une visibilité et une expérience, et elle a rapidement remporté des rôles de plus en plus importants. Elle a ensuite été présentée dans deux épisodes de Le spectacle de Mary Tyler Moore ainsi que plusieurs téléfilms.

Garry était un écrivain sur Jours heureux, et avait besoin de deux femmes pour apparaître comme invités dans un épisode. Il a jeté sa sœur dans l’un des rôles, en tant que connaissance de Fonzie. La performance de Penny, ainsi que sa chimie avec l’autre star invitée de l’épisode (Cindy Williams) sont devenues très populaires auprès du public. Garry a décidé de lancer un spin-off mettant en vedette les deux femmes, qui est finalement devenu Laverne et Shirley. Penny a joué dans la nouvelle sitcom qui a duré 8 séries et a été extrêmement populaire.

La découverte…

Alors que Penny est au tour de Laverne Laverne et Shirley en a fait une star, cela ne lui a pas vraiment permis de devenir une star de cinéma. Pendant son temps à faire la série, Penny en a appris davantage sur le processus de réalisation. À la fin de l’émission, elle avait réalisé 4 des épisodes. Elle a acquis de l’expérience dans la réalisation de plusieurs épisodes d’autres émissions de télévision avant de se voir offrir un emploi pour réaliser un film qui serait plus tard intitulé Peggy Sue s’est mariée. Son frère travaillait sur ce film en tant qu’écrivain, mais a quitté la production en raison de différences créatives.

Penny a également décidé de quitter la production et a continué à diriger Jumpin ‘Jack Flash avec Whoopi Goldberg à la place. La production de ce film s’est avérée difficile et Penny a été amenée à bord avec le film déjà en production et ayant perdu son réalisateur d’origine. Le prochain film de Penny en tant que réalisateur était celui de 1988 Gros, qui est devenu un énorme succès et a catapulté Tom Hanks à la célébrité. Le succès de ce film était la deuxième «percée» dans la carrière de Penny Marshall, l’établissant en tant que réalisatrice, en plus d’une actrice.

