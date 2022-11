« Pepsi, où est mon avion ? » : l’incroyable histoire de John Leonard, l’étudiant qui a poursuivi l’entreprise

Netflix vient d’en lancer un nouveau série documentaire appelé « Pepsi, où est mon avion? » De manière assez amusante, il dépeint tout ce qui a conduit à la demande contre Pepsi exigeant la livraison d’un avion de chasse. Ensuite, nous vous dirons ce qu’il faut savoir sur ce conflit juridique devenu célèbre à l’époque.

Pepsi est une boisson gazeuse créée en 1893. Elle est produite par la société PepsiCo et est l’une des boissons gazeuses les plus populaires à ce jour, étant l’un des principaux concurrents de Coca-Cola.

Bien qu’il s’agisse d’une entreprise de plusieurs milliards de dollars, ils ont fait une erreur de publicité qui leur coûterait cher. La série a été créée le 17 novembre.. Si vous avez eu du mal à suivre l’histoire, nous vous l’expliquons ici.

QU’EST-CE QUE LA PUBLICITÉ PEPSI ?

En 1996, PepsiCo a lancé une campagne connue sous le nom de « Pepsi Points », qui visait à encourager les ventes de son produit. Cela consistait à permettre aux clients d’accumuler des points en collectant des étiquettes de boissons avec lesquelles ils pouvaient échanger différents produits d’un catalogue de marchandises.

Par exemple, ils pourraient obtenir un t-shirt avec le logo Pepsi pour 75 points, une veste en cuir pour 1 450 points et 175 pour des lunettes de soleil.

Dans une de leurs publicités, ils se sont trompés en inclure un avion de chasse parmi les objets pouvant être échangés, ce qui coûterait au total 7 millions de points. À aucun moment dans la publicité, il n’a été précisé que cette information était une blague.

Cela a suscité l’intérêt de John Leonard, un étudiant de 21 ans qui s’est mis à gagner les « Puntos Pesos » à tout prix.

LA STRATÉGIE DE JOHN LEONARD POUR RÉCLAMER UN AVION DE CHASSE

Techniquement, pour obtenir 7 millions de « Points Pepsi », John Leonard aurait besoin de plus de 16 millions de canettes de Pepsi, chose qui lui était pratiquement impossible. Cependant, lorsqu’elle a appelé l’entreprise pour s’enquérir de leur politique en matière de points, on lui a dit qu’elle pouvait également acheter des points pour 10 cents chacun.

Cela signifiait qu’il n’avait vraiment besoin que de 700 000 € pour échanger un avion de chasse, un prix imbattable pour une technologie d’un million de dollars. Cependant, le jeune étudiant n’avait pas cette somme d’argent, alors il s’est tourné vers cinq investisseurs, dont Todd Hoffman, avec une proposition commerciale qui les a convaincus d’investir cette somme.

Leonard a envoyé le minimum de 15 « points Pepsi » requis par l’entreprise et un chèque de 700 008,05 € pour échanger les points.

Affiche promotionnelle pour la série documentaire « Pepsi, où est mon avion ? » (Photo : Netflix)

COMMENT PEPSI A-T-IL RÉPONDU À LA POURSUITE ?

Pepsi a immédiatement répondu à la demande de Leonard, en joignant le chèque qu’il avait envoyé et en affirmant que ce segment de l’annonce était une blague. De plus, ils lui ont donné un coupon pour échanger trois caisses de boissons gazeuses.

Le jeune homme a décidé de saisir la justice avec l’aide de son avocat, Larry Schantz. Ils ont poursuivi PepsiCo pour se conformer à leur publicité dans laquelle ils promettaient de livrer un AV-8 Harrier II évalué à 23 millions pour un total de 7 millions de points.

Bien sûr, l’entreprise a fait appel à toute une équipe d’avocats pour faire face à l’affaire et tenter de prouver que l’annonce était manifestement une blague, afin qu’ils n’aient pas à remettre ledit prix. De plus, ils ont exigé que Leonard rembourse les frais de défense juridique de l’entreprise.

QUI A GAGNÉ LE PROCÈS CONTRE PEPSI QUI A DEMANDÉ UN AVION DE CHASSE ?

Enfin, le tribunal, présidé par le juge Kimba Wood, a refusé la demande de Leonard et a déterminé que l’annonce était « de toute évidence une blague » et qu’aucune personne raisonnable ne croirait vraiment qu’elle obtiendrait un avion de chasse.

La la décision a été portée en appelmais la décision du juge Wood a été confirmée.

Bien que PepsiCo n’ait pas eu à livrer l’avion ou à livrer une somme d’argent, cela aurait grandement nui à son image, puisqu’il s’agissait d’une marque qui se caractérise par le ciblage d’un public jeune, comme John Leonard. En conséquence, ils ont perdu un peu de leur image de marque, qui se concentrait sur « être cool ».

« John était un jeune Américain. Il était de la génération Pepsi. Et c’est aussi un peu ironique. Pepsi a gâché une excellente occasion d’attacher ce gamin et de lui dire : « Écoutez, nous allons vous faire voyager à travers le pays dans le jet Harrier l’année prochaine, nous allons vous payer un million de dollars. » Au lieu d’engager des avocats et de nous poursuivre en justice, ils auraient pu faire ce qu’il fallait et dire : « Ce type a conclu l’affaire ». Il a sonné et il remporte le prix, vous savez ?», a déclaré Todd Hoffman, l’un des investisseurs, au Guardian.