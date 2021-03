Pepe Le Pew est officiellement annulé, ne reviendra dans aucun nouveau projet Looney Tunes

Il semble que Pepe Le Pew a été officiellement annulé, car la mouffette de bande dessinée controversée ne figurera dans aucun projet à venir dans les œuvres de Warner Bros.TV. Cette semaine, il a été rapporté que Pepe avait été totalement effacé de sa scène prévue à Space Jam: un nouvel héritage et ne ferait même pas une apparition dans la suite. À présent, Le journaliste hollywoodien a confirmé que Pepe ne prévoyait pas de revenir dans d’autres films d’animation ou émissions de télévision.

Ces derniers jours, Pepe avait essuyé des tirs dans un New York Times article d’opinion critiquant la moufette comme un personnage qui «normalisait la culture du viol». L’éditorial a été rédigé à la suite d’une autre controverse récente avec le Dr Seuss Enterprises retirant six livres de l’édition en raison d’images insensibles. Alors que l’article a remis les projecteurs sur Pepe, le mot est la décision «d’annuler» la moufette a été prise chez Warner Bros. il y a plus d’un an.

Il devait y avoir une grande scène pour Pepe dans Space Jam 2 avant que la scène ne soit mélangée. Le réalisateur précédent Terence Nance avait filmé une scène d’action en direct avec la chanteuse-actrice Greice Santo qui aurait eu le Jane la Vierge star mettant Pepe à sa place quand il a essayé de la frapper. La scène aurait également révélé que Penelope avait déposé une ordonnance restrictive contre Pepe et LeBron James disant à la mouffette qu’il « ne peut pas attraper d’autres morceaux sans leur consentement ». Santo serait contrarié que la scène ait été supprimée, estimant qu’elle a envoyé un message positif avec Pepe obtenant sa comeuppance.

Initialement exprimé par Mel Blanc, Pepe Le Pew a commencé à apparaître dans les dessins animés en 1945. Son schtick consiste généralement à essayer de séduire Penelope Pussycat, un félin noir qui se donne accidentellement une bande blanche, donnant à Pepe l’impression qu’elle est aussi une moufette. Dans les dessins animés classiques, Pepe pourrait être assez énergique avec ses avances, ce qui a fait l’objet de vives critiques à la lumière du mouvement #MeToo. Maintenant, il semble que les responsables de Warner Bros.ne souhaitent plus que le personnage controversé représente la société à quelque titre que ce soit.

Quand le nouveau réalisateur Malcolm D. Lee a remplacé Nance sur Space Jam 2, il a jugé nécessaire d’apporter d’autres modifications au-delà de laisser Pepe Le Pew sur le sol de la salle de coupe. De nombreux fans ont remarqué que Lola Bunny avait subi une cure de jouvence pour paraître plus familiale, ce qui, selon Lee, était nécessaire car le personnage d’un enfant n’a pas besoin d’être «sexualisé». Cette décision a également généré beaucoup de réactions négatives en ligne avec les fans.

Alors que Pepe Le Pew ne sera nulle part pour être vu, Space Jam 2 ramènera Lola Bunny, Bugs Bunny, Daffy Duck, Marvin le Martien, Tweety Bird, Sylvester Cat, Foghorn Leghorn et bien d’autres Looney Tunes favoris des fans. Du côté de l’action réelle du casting, LeBron James joue aux côtés de Don Cheadle, Khris Davis, Sonequa Martin-Green et Cedric Joe. Le film suit LeBron faisant équipe avec les Tunes pour rentrer chez lui après que la légende de la NBA et son fils se soient retrouvés piégés dans un espace virtuel.

Space Jam: A New Legacy: sortira en salles et sur HBO Max le 16 juillet. Cette nouvelle nous vient de https://www.hollywoodreporter.com/news/pepe-le-pew-not-slated-for-future-warner-bros-television-projects| The Hollywood Reporter.

