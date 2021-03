Pepé Le Pew a été retiré de Space Jam 2

Une colonne du New York Times de Charles M. Blow déclarait le personnage de Looney Tunes « culture du viol normalisée». La décision de couper le personnage de Space Jam: un nouvel héritage a été rédigé avant la publication de l’article du NYT, selon Deadline.

Apparemment, Pepé était censé figurer dans une scène aux côtés de Jane la vierge l’acteur Greice Santo, dans lequel il tente (bien sûr) d’embrasser de force la star avant qu’elle ne lui verse un verre et ne le gifle.

LeBron James était alors censé révéler que Pepéde victime éternelle, Penelope le chat, a déposé une ordonnance restrictive contre lui et qu’il ne peut pas saisir d’autres airs sans leur consentement.

« Même si Pepé est un personnage de dessin animé, si quelqu’un voulait gifler un harceleur sexuel comme lui, Greice aurait souhaité que ce soit elle. » Maintenant, la scène est coupée et elle n’a pas ce pouvoir d’influencer le monde à travers les jeunes générations. qui regardera Space Jam 2, faire savoir aux jeunes filles et aux garçons plus jeunes que le comportement de Pepe est inacceptable. «