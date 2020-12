Pepa Of Salt-N-Pepa poursuit Doc après un travail de cul bâclé

Sandra Denton, alias Pepa, poursuit le Dr David Sayah pour un travail de cul qui a mal tourné.

Cela a commencé assez bien. Un autre médecin avait injecté des biopolymères dans ses fesses et ses hanches pour lui donner un plus gros truc à secouer.

Malheureusement, la rappeuse de Salt-N-Pepa a eu un accident de voiture en 2018 et cela a gâché ses injections. Elle a été référée au Dr Sayah, qui, dit-elle, l’a convaincue de remplacer les injections par des plus petites parce qu’il s’inquiétait de sa réaction psychologique à avoir soudainement un dos beaucoup moins bootylicious.

Pep – qui a entre 51 et 56 ans, les sources varient – était d’accord. Mais cela a conduit à une série de chirurgies bâclées et de liposuccion qui ont laissé ses fesses durcies et douloureuses, ce qui la rendait difficile à effectuer.

Elle a finalement fait retirer tous les implants. Mais la douleur persistait et quand elle est allée voir un autre médecin, il a trouvé « une grande quantité de silicone biopolymère et de tissu cicatriciel mort restant ».

Elle poursuit donc Sayah pour défiguration, affirmant qu’elle souffrira probablement de blessures pour le reste de sa vie.