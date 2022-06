People Reckon Top Gun: Maverick est le meilleur film de l’année

La suite très attendue a atterri dans les cinémas le mois dernier et il est juste de dire qu’elle a été un énorme succès.

Top Gun : Maverick se déroule 36 ans après l’original Pistolet supérieur film et se concentre sur le capitaine Pete ‘Maverick’ Mitchell (joué par l’acteur original Tom Cruise) retournant au programme United States Navy Strike Fighter Tactics Instructor – également connu sous le nom de Top Gun – où il est obligé d’affronter son passé alors qu’il forme un groupe de nouveaux pilotes, dont le fils de feu son meilleur ami Nick ‘Goose’ Bradshaw.

Aux côtés de Cruise, le film met en vedette Val Kilmer, Jennifer Connelly, Ed Harris et Jon Hamm. Il met également en vedette Miles Teller dans le rôle du lieutenant Bradley « Rooster » Bradshaw, le fils du copain décédé de Maverick, Goose.

Le film s’est avéré être un grand succès auprès des cinéphiles et est la plus grande ouverture au box-office de la carrière de Cruise à ce jour.

ComicBook rapporte que la suite du film de 1986 a bénéficié d’un week-end d’ouverture de 124 millions de dollars (98 millions de livres sterling) aux États-Unis et d’une prise de 248 millions de dollars (196 millions de livres sterling) au box-office mondial.

Un autre a déclaré : «Top Gun : Maverick est de loin le meilleur film de l’année. C’est comme ça qu’on fait une suite. Regardez-le en IMAX ou sur le plus grand écran possible et je vous promets que vous ne le regretterez pas.