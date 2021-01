People Can Fly dévoile les exigences des Outriders

Si votre idée est de jouer le titre sur vos ordinateurs, vous aimerez connaître les exigences d’Outriders.

Il y a quelques jours nous devions venir vous annoncer la mauvaise nouvelle concernant le retard du jeu vidéo distribué par Square Enix. Heureusement, aujourd’hui, les nouvelles que nous vous apportons sont d’un profil beaucoup plus positif. Nous connaissons déjà le Exigences des Outriders, pour vérifier si nos ordinateurs sont prêts pour celui qui nous vient.

Le titre développé par People Can Fly, attire beaucoup d’attention pour être un jeu en tant que service dans le style Destiny. Et pas seulement cela, car à son tour, il semble contenir des éléments d’autres sagas telles que Mass Effect, Gears of Wars et même Diablo. La vérité est que ce cocktail est au moins frappant, il sera déjà vu comme il s’avère à la fin.

Compte tenu de sa partie technique, cette œuvre fait partie de celles que vous souhaitez apprécier dans toute sa splendeur. Beaucoup le feront sur les toutes nouvelles PlayStation 5 et Xbox Series X, mais beaucoup d’autres utiliseront la version PC pour y goûter. Et pour ces personnes aujourd’hui, nous apportons les exigences minimales et recommandées. Amusez-vous.

Exigences minimales

Système d’exploitation: Windows 10

Processeur: Intel i5-3470 ou AMD FX-8350

Mémoire RAM: 8 Go

Carte graphique: Nvidia GeForce GTX 750Ti ou AMD Radeon R9 270x

Disque dur: 70 Go

DirectX 11

Exigences recommandées

Système d’exploitation: Windows 10

Processeur: Intel i7-7700 ou AMD Ryzen 5 1600

Mémoire RAM: 16 Go

Carte graphique: Nvidia GeForce GTX 1060 6 Go ou AMD Radeon RX 480 8 Go

Disque dur: 70 Go

DirectX 12

Les minimums nous permettront de voir le jeu en 720p et sans atteindre les 60fps souhaités, à moins que nous ne réglions les paramètres bas. Avec celles recommandées, nous pouvons déjà atteindre une résolution de 1080p et 60 images même avec les réglages élevés. Ce qui n’a pas encore été révélé, c’est quels processeurs et graphiques sont nécessaires pour déplacer le titre en qualité Ultra.

N’oubliez pas qu’Outriders sera lancé le 1er avril, mais que le 25 février, nous pourrons profiter d’une démo qui contiendra les premières heures du jeu.

Allons-y!