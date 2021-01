People Can Fly confirme que Outriders est retardé

Ce n’est pas la première fois que le jeu distribué par Square Enix voit sa date modifiée et aujourd’hui il a de nouveau été confirmé que Outriders est retardé.

Ces dernières années, malheureusement, les changements de date sont devenus notre pain quotidien. Certains nous assoient comme une corne brûlée, tandis que d’autres peuvent avoir été retardés encore plus longtemps (je ne regarde personne Cyberbug). Eh bien, aujourd’hui, nous nous sommes réveillés avec l’une de ces annonces redoutées, et c’est que le Outriders est en retard.

Le titre développé par People Can Fly et édité par Square Enix, a une nouvelle fois vu sa date de sortie modifiée. Cette fois, nous sommes déplacés jusqu’au 1er avril, date à laquelle s’il n’y a plus de problèmes, nous pouvons en profiter.

Quoi qu’il en soit, il n’y a aucun mal qui ne vient pas, et cette annonce a été accompagnée d’une autre confirmation. Le 25 février, une démo chargée de contenu sera activée, afin que nous puissions goûter les Outriders avant leur mise en vente.

Ce test contiendra les premières heures du jeu, avec les quatre classes disponibles (Pyromancer, Trickster, Devastator et Technomancer). De plus, nous aurons la possibilité d’y jouer en mode individuel ou coopératif et tout progrès réalisé avec nos personnages pourra être maintenu dans le jeu complet.

Ses développeurs ont commenté: «Nous pensons qu’il est important que les joueurs expérimentent une nouvelle IP comme Outriders avant le lancement, afin qu’ils puissent décider eux-mêmes si le jeu est quelque chose qu’ils veulent réserver, acheter ou jouer.

Nous vous rappelons que le titre sera un jeu de style Destiny en tant que service, alors qu’il semble emprunter des éléments d’autres sagas telles que Gears of Wars, Diablo ou Mass Effect. J’espère que c’est la dernière fois qu’il est retardé.

Allons-y!