People Can Fly confirme la date de sortie de la démo d’Outriders

Il reste encore un peu plus d’un mois pour son lancement, mais au moins on peut animer l’attente avec la démo d’Outriders.

Le titre édité par Square Enix est l’un des plus attendus de cette 2021. Il aurait vraiment dû paraître l’année dernière, mais il a subi quelques retards pour ne pas être prêt. Dieu merci, au moins avec le prochain Démo Outriders, nous pourrons vérifier ses avantages avant la version complète.

Le nouveau travail de People Can Fly est presque parmi nous, et pour en profiter, le studio va lancer une phase de test dans un premier temps. Cela sera disponible le 25 de ce mois sur PlayStation, Xbox, Google Stadia et PC via Steam. Mais que comprend-il exactement?

Pour l’instant, précisez qu’il ne s’agit pas d’une version bêta, sinon du début du jeu. Plus précisément, il nous propose le prologue, ainsi que le premier chapitre de chaque personnage. Cela signifie que nous n’aurons pas de limite de temps pour y jouer, et qu’il y restera après le lancement du titre.

Un autre fait important est que dès le début, les six personnages seront disponibles avec les quatre classes existantes. De cette manière, nous pourrons tester toutes les variantes possibles que nous proposeront Outriders. Bien sûr, ils ne peuvent être promus qu’au niveau sept. La bonne nouvelle est que ces progrès se poursuivront si nous obtenons le jeu complet.

Une autre bonne nouvelle doit également être soulignée, à savoir que cette démo offrira un jeu croisé entre toutes les plateformes. Last but not least, vous pouvez tout diffuser sans aucun embargo.

Outriders maintient sa date de lancement officielle pour le 1er avril 2021, il ne reste donc plus grand-chose pour voir ce qu’il peut donner de lui-même.

Allons-y!