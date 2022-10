Pénurie de carburant : Comment se déplacer quand on est professionnel ?

Depuis quelques jours, il y a une forte pénurie de carburant en France et plusieurs automobilistes rencontrent des difficultés pour faire leur plein. Le dimanche 9 octobre 2022, plus de 30 % des stations ont été touchées par cette pénurie et la plupart dans les Hauts-de-France. Le président de la République, Emmanuel Macron, appelle les Françaises et Français à rester calme lors d’une allocution afin de détendre l’atmosphère.

Le prix du carburant ne cesse d’augmenter ces derniers temps, et la colère des automobilistes commence à se faire entendre. Si vous avez une voiture pour un usage professionnel, nous vous proposons dans cet article comment vous déplacer pour faire face à cette augmentation.

Une grande pénurie de carburant en France

Ces derniers jours, il est presque impossible de trouver une place dans une station de services en France, surtout au nord du pays. Des files d’attente interminables, et des stations limitées car certaines n’ont plus de carburant et sont fermées. Nombreux d’entre-vous se demande pourquoi il n’y a plus d’essence et jusqu’à quand cela va-t-il durer?

En raison de plusieurs grèves dans différentes stations, l’essence n’est plus facilement trouvable en France. Certains transports scolaires n’ont pas trouvé comment alimenter leurs réserves, et cela risque aussi de toucher par la suite les secouristes. Cela a commencé par une grève des employés de l’enseigne française Total Energies, et ils réclament une augmentation de salaire. Par la suite la compagnie a ajouté 20 centimes au prix du carburant car elle était la moins chère, et les automobilistes ont décidé de se diriger chez les concurrents. Dans le Nord, les stations sont le plus touchées par la pénurie puisque 1,25 million de mètres cube de carburant sont bloqués à Dunkerque où les grévistes sont présents.

Plusieurs habitants prennent la voiture pour se rendre à leurs différents lieux de travail, et ont donc besoin de très souvent du carburant pour partir travailler. Le prix de l’essence a de nouveau augmenté depuis la semaine dernière et la situation devient de plus en plus compliquée pour les indépendants et TPE utilisant une voiture pour un usage professionnel. Avec une vente à plus de 2 euros le litre dans certaines stations, les personnes qui utilisent la voiture tous les jours doivent trouver de nouvelles méthodes et astuces afin de préserver leurs réservoirs de carburant le plus longtemps possible. Pour les indépendants et les TPE vous pouvez obtenir des conseils adaptés à vos différents besoins chez Hiscox.

Les meilleurs conseils pour faire face à l’augmentation du carburant en étant indépendant ou une TPE

Si vous êtes un indépendant ou une TPE qui utilise très souvent une voiture à usage professionnel et que l’augmentation du carburant pèse de plus en plus pour votre entreprise, nous vous proposons alors une rubrique des meilleurs conseils pour faire face à ce nouvel envol des prix. Voici donc, ce qu’il faut faire :

Chercher la station la moins chère , la plus proche et ne pas faire plusieurs kilomètres puisque au retour vous allez donc perdre encore du carburant sur le trajet

N’attendez pas que votre réservoir soit vide, dès que vous voyez une légère baisse foncez mettre de l’essence

Pendant les embouteillages, pensez à couper le moteur pour une attente de plus d’une minute. Cela vous permettra d’économiser jusqu’à 4 % de carburant

Ne mettez pas de clim ou de chauffage pour les courts trajets

Pensez à rouler à la même vitesse tout au long du trajet et à diminuer de 10 km/h par rapport à votre vitesse normale.

Ne surchargez pas trop votre véhicule

Face à l’augmentation du carburant, il faut s’adapter à la situation et prendre de nouvelles habitudes le temps que le prix baisse. Ces petits conseils vous aideront à économiser quelques euros et à garder plus longtemps de l’essence.