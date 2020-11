Penser à l’aventure. Ford EcoSport Active maintenant disponible au Portugal

Ford vient de lancer, au Portugal, la dernière version du petit crossover EcoSport, baptisé Active. Lequel, garant d’une image encore plus aventureuse, est désormais disponible à partir de 25 575 euros.

Petit crossover créé initialement pour le marché brésilien, le Ford EcoSport continue de voir son offre se développer en Europe. cette fois, avec le lancement d’une version déjà disponible dans d’autres modèles de la marque ovale: Active.

Conçu avec l’intention d’offrir un look plus robuste, associé à une plus grande polyvalence, le Ford EcoSport Active se distingue, d’emblée, par un extérieur encore plus aventureux et différenciant, grâce à l’adoption de passages de roues plus larges et noirs, une carrosserie bicolore – avec toit et rétroviseurs noirs – et jantes exclusives de 17 pouces.

Avec essence EcoBoost. Ford présente EcoSport Active en novembre

Également en équipement standard, barres de toit, habillage des portes latérales et inférieures, vitres teintées, ainsi que des technologies telles que les capteurs de stationnement arrière. Sans oublier une palette de couleurs qui comprend le blanc, le bleu, le rouge, le noir, l’argent, le jaune et le gris.

En passant à l’intérieur de l’habitacle, le même effort de différenciation, très évident dans la sellerie cuir et vinyle, avec surpiqûres bleues, et la lettre A – synonyme de finition Active -, dans ce même ton.

Quatre packs… en option

En option, quatre packs: Package X, qui comprend des rétroviseurs électriques, chauffants et repliables, une clé intelligente, SYNC 3, un système de navigation Premium avec B&O Play et 10 colonnes (subwoofer 9 + 1), DAB et Ford Pass Connect; Pack sécurité, synonyme de système de stationnement auxiliaire à l’avant et à l’arrière, caméra de recul, alerte conducteur, phares automatiques et système de détection des angles morts (BLIS); Pack hiver, pour garantir le pare-brise «Quickclear» et les sièges avant et volant chauffants; et le groupe extérieur ST-Line, composé de jantes en alliage de 18 po et d’un becquet arrière sport.

Dans la section moteur, version Active avec un seul bloc, le 1.0 EcoBoost déjà connu, dans la variante 125 ch. Par exemple, la version la plus puissante de 140 ch n’est disponible qu’avec le niveau d’équipement inférieur, ST-Line Plus.

Arrive aujourd’hui

Le nouveau Ford EcoSport Active est disponible, à partir de ce vendredi 6 novembre, chez les concessionnaires officiels de la marque, avec des prix à partir de 25 575 euros.

