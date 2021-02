Penser à la durabilité. Bentley veut créer des moteurs électriques recyclables

Concluant une enquête qui a duré trois ans, Bentley vient d’annoncer une voie à suivre, visant la pérennité des moteurs électriques, avec laquelle le constructeur britannique entend avancer pour l’avenir. L’application, qui implique le recyclage des aimants en terres rares, un procédé jamais réalisé, aura sa première application en 2026.

Engagée à ne proposer que des véhicules hybrides ou électriques, Bentley voit donc d’ici 2026 la solution pour relever ce défi dans le recyclage des aimants en terres rares pour une utilisation dans les moteurs auxiliaires.

Intitulée RaRE (Rare Earth Recycling for Electronic Machines), cette recherche est soutenue par les travaux réalisés à l’Université de Birmingham, en Angleterre, dans le développement d’une méthode d’extraction des aimants des déchets des appareils électroniques.

LIRE TROP

Bentley développe un moteur électrique innovant sans terres rares

Avec son projet, Bentley a l’intention d’étendre ce processus et de réutiliser le matériau magnétique extrait pour produire de nouveaux aimants recyclables à utiliser dans des moteurs auxiliaires spécifiques.

Outre les avantages en termes de durabilité, RaRE fournira également, selon la marque britannique, des moyens de minimiser la complexité de fabrication de ces moteurs. Ceci, tout en soutenant le développement de la chaîne d’approvisionnement britannique pour la production à grande échelle et les composants à faible volume.

«Alors que nous accélérons notre voyage vers l’électrification, en proposant uniquement des véhicules hybrides ou électriques jusqu’en 2026 et des véhicules entièrement électriques jusqu’en 2030, il est important que nous nous concentrions sur tous les aspects de la durabilité des véhicules, y compris les méthodes durables d’obtention de matériaux et de composants», commente Bentley Membre du Conseil d’ingénierie des moteurs, Matthias Rabe, garantissant que «RaRE promet un changement radical dans la recyclabilité électrique, étant une source de moteurs basse tension, fabriqués sur mesure pour un certain nombre d’applications différentes, et nous sommes convaincus que les résultats fourniront une base pour types de propulsion électrique entièrement durables. »

Bentley précise également que cette étude sera menée en parallèle du programme de recherche OCTOPUS, qui vise à développer un axe électronique intégré sans aimants néodyme, pour supporter les architectures des véhicules électriques.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂