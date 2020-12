Pensées bouillonnantes: dans l’esprit de Shinji Mikami

Il n’est jamais trop tard pour revenir au premier plan

Huit ans se sont écoulés depuis que nous avons entendu Shinji Mikami dire qu’il ne dirigerait plus aucun jeu vidéo. C’était en 2012 et à cette époque Tango Gameworks, une société fondée après avoir quitté Platinum Games, avait déjà rejoint les rangs de ZeniMax Media après son achat en 2010 et le peu que nous savions de son dernier projet en tant que réalisateur était que ce serait un nouveau horreur de survie. Peut-être que cela vous semble familier, car le résultat de cette fusion et le premier emploi de l’entreprise serait celui qui serait loué et détesté à parts égales Le mal intérieur. Six années se sont écoulées depuis lors et la seule chose que nous ayons vue du créateur a été son implication en tant que producteur exécutif des deux titres suivants de la société: Le mal en 2 et l’attendu Ghostwire: Tokyo. Eh bien, et son camée en tant que voix japonaise de Takahashi pour Fallout 4, par curiosité.

La nouvelle vient précisément des déclarations faites au magazine Variety à l’occasion du 10e anniversaire de Tango Gameworks. Dans cette interview, le manager japonais a laissé entendre que, Bien qu’il considère qu’il vieillit, cela ne signifie pas qu’il a beaucoup d’idées pour de nouveaux projets. Selon les propres mots de Mikami:

«Mon idée est que si j’ai la possibilité de créer un [nuevo] Un jeu de principe qui est entièrement le produit de ma vision, donc ce serait certainement mon dernier grand projet en tant que réalisateur. Je pense que ce serait peut-être plus approprié [decir] comme « le dernier jeu que je dirigerai » ou quelque chose comme ça « (Traduction personnelle)

Et qu’est-ce que cela signifie vraiment? Jusqu’à ce que cette histoire progresse, il y a peu à dire, mais je ne peux que me réjouir. Shinji Mikami, au-delà des franchises Resident Evil et Le mal intérieur, incarne une création polyvalente dont le titre de «parrain de la horreur de survie« N’est-ce qu’un de ses nombreux visages. Passons en revue son travail.

Une vie dans les jeux vidéo

Mikami a commencé sa carrière dans le studio qui lui a valu une renommée internationale, Capcom, en 1990 en tant que planificateur (un chiffre similaire à celui du designer mais avec des touches de producteur exclusif de l’industrie japonaise) pour le jeu vidéo Quiz Capcom: Hatena? pas Daibōken, une sorte de Banal jeux d’entreprise pour Game Boy, où nous pourrions trouver des personnages Final Combattre, Strider, Méga Homme ou Ghost’n Gobelins. Après avoir par la suite contribué en tant que concepteur pour la version portable Nintendo de Qui veut la peau de Roger Rabbit (1991), a fait le saut la même année sur Super Nintendo en tant que planificateur pour le jeu vidéo basé sur la licence Disney de La troupe loufoque (Goof trop) et a été consolidé avec l’un des jeux les plus mémorables de l’époque pour la console en 1993: Aladdin (le bon).

Quatre jeux aux profils différents qui mènent au moment où Shinji Mikami saute au premier plan du jeu vidéo. Après un développement de trois ans, un projet qui devait initialement être une suite spirituelle de Douce maison Il est sorti en 1996, mais sous un nom et une prémisse qui font désormais partie de l’idéologie collective de millions de joueurs: Resident Evil. Le début de la franchise milliardaire de zombies, d’armes biologiques et de complots qui garderait Mikami jusqu’à sa quatrième tranche. Bien qu’il n’ait travaillé comme producteur que pour Resident Evil 2 (1998), Resident Evil 3: Nemesis (1999) et Resident Evil: Code Veronica (2000), il remet la casquette du réalisateur de la saga avec le refaire pour GameCube du premier opus en 2002 et dans son dernier travail pour Capcom, et la saga, avec le lancement du titre le mieux noté à ce jour: Resident Evil 4 (2004).

Cependant, son ambition n’est pas restée exclusivement à l’intérieur Resident Evil. En 1999, nous avons vu naître un jeu qui buvait directement de son travail précédent, Crise de Dino. Un jeu qui a hérité du système de jeu mais avec le remplacement des zombies par des dinosaures par un complot de science-fiction et des complots gouvernementaux. L’autre projet qui avait Mikami aux commandes au sein de Capcom en dehors de ceux déjà mentionnés était le curieux PN03 (2003), un jeu d’action exclusif pour GameCube mettant l’accent sur la maniabilité défensive pour tenter de se distancer du phénomène qui était alors Le diable peut pleurer.

Après le départ de l’entreprise qui l’a vu naître dans l’industrie est venu le temps au sein de Clover, avec Hideki Kamiya et Itsushi Inaba comme compagnons de voyage et un battre comme sceau personnel. La main de dieu est apparu pour Playstation 2 en 2006, juste un an avant la fermeture de Clover au profit de Seeds Inc. Ce nom n’est peut-être pas reconnaissable aujourd’hui, mais c’est ainsi que Platinum Games était connu avant sa fusion avec Odd inc., une autre entreprise fondée par d’anciens travailleurs de Capcom. C’est la période juste avant Tango Gameworks. C’est ici qu’il a pris en charge son premier et dernier projet au sein de Platinum, le tireur rythmique Vaincu, un jeu vidéo au rythme infernal dans le plus pur style de l’entreprise et qui a récupéré des idées que nous avions vues auparavant dans PN03. Aussi, son dernier emploi avant celui-ci Le mal intérieur Il était un producteur créatif en collaboration avec Goichi Suda pour Ombres des damnés, une tireur de « terreur » avec une touche très punk. Un combo très étrange de l’esprit de deux génies de l’industrie japonaise.

C’est pourquoi je ne peux m’empêcher d’attendre anxieusement le prochain travail de l’esprit de Mikami. Une personne qui vient d’avoir trente ans dans l’industrie, qui a créé des jeux vidéo toute sa vie et qui nous a offert certains des meilleurs emplois au monde. Le succès de Resident Evil est indiscutable, d’autant plus que dans la saga, son quatrième opus est considéré presque à l’unisson par les fans comme le meilleur jamais réalisé. À ce jour, les gens prient encore pour la possibilité de voir une suite à Crise de Dino et Vaincre et La main de dieu Ils sont considérés comme des joyaux cachés du jeu vidéo. Le tout sans oublier sa dernière saga, Le mal intérieur. Shinji Mikami est convaincu qu’il n’a toujours pas dit tout ce qu’il avait à dire avec les jeux vidéo, et j’ai hâte de voir les prochains mots du professeur.