Pennyworth Star Harriet Slater raconte des histoires d’Emily et le voyage magique [Exclusive]

Harriet Slater, surtout connue pour son rôle de Sandra Onslow à la télévision Pennyworth, nous donne le scoop sur son nouveau film, Emily et le voyage magique – un film fantastique de type histoire sans fin qui est maintenant disponible sur DVD et numérique chez Uncork’d Entertainment.

Harriet, comment s’est passée ton année?

Harriet Slater: Cela a été des hauts et des bas à bien des égards, comme j’imagine que cela a été pour la plupart des gens! J’en ai passé la majeure partie chez moi au nord de Londres, à parcourir une longue liste de films et de séries et à préparer des quantités obscènes de pain aux bananes. Je ne sais pas pourquoi, mais c’est devenu une tendance massive ici pendant le verrouillage.

Votre travail a-t-il été touché du tout par la pandémie?

Harriet Slater: Ce fut une année très difficile pour de nombreuses industries et les arts ne font certainement pas exception. Nous étions environ un mois à tourner la saison 2 de Pennyworth lorsque tout s’est arrêté, ce qui était difficile. Mais les producteurs ont été formidables et sont restés en contact pendant le verrouillage, et heureusement, nous avons pu le reprendre à la fin du mois d’août.

Tirez-vous toujours Pennyworth?

Harriet Slater: Nous sommes à quelques semaines de la finalisation. Nous venons d’entrer dans un deuxième verrouillage au Royaume-Uni, mais cette fois, nous sommes en mesure de continuer à tourner grâce aux réglementations que le studio a maintenant en place. Ce fut une expérience très différente de tourner dans un monde post-Covid. C’est généralement très sociable et je n’arrive toujours pas à m’habituer au manque de câlins! Mais je me sens plus en sécurité sur le plateau que partout ailleurs en ce moment. J’ai hâte que la saison 2 soit publiée.

Quel merveilleux personnage est Sandra. Quels sont les aspects les plus amusants de la jouer?

Harriet Slater: Wow c’est une question difficile, j’ai tellement de plaisir à la jouer. Pennyworth est mon premier travail à la télévision et, pour être honnête, je trouve toujours que le fait d’être au studio est stupidement excitant. Mais ça grince alors je vais garder ça pour moi.

Je suis un grand fan de la mode des années 60, alors j’adore les costumes, la coiffure et le maquillage. Le style de Sandra a beaucoup changé dans la saison 2, donc c’était amusant de jouer avec. Je veux toute sa garde-robe.

J’ai aussi beaucoup apprécié l’aspect chant de cette saison, ce que j’ai fait pour m’amuser depuis que je suis enfant mais jamais professionnellement. Cela a été une belle expérience en soi. Je suis devenu complètement accro aux listes de lecture des années 60. Mon artiste le plus écouté l’année dernière était Cilla Black, ce qui n’était pas surprenant car elle joue habituellement dans ma bande-annonce avant que je me rende sur le plateau.

Connaissiez-vous la riche histoire de la bande dessinée de Batman lorsque vous vous êtes inscrit au projet?

Harriet Slater: J’appréciais beaucoup son succès, mais je n’ai jamais été un lecteur de bandes dessinées, donc ce monde était nouveau pour moi. Je pensais comprendre la popularité de la franchise, mais depuis que j’ai obtenu le poste et que je me suis familiarisé avec lui, j’ai réalisé à quel point cela comptait pour les gens. J’ai aussi découvert pas mal de followers dans mon propre cercle d’amis. Le fandom ne connaît pas de limites.

Côté film, tu as tourné Emily et le voyage magique juste avant de commencer le travail Pennyworth Je crois?

Harriet Slater: C’est vrai, nous avons tourné «Emily and the Magical Journey» à l’été 2018. J’ai auditionné pour Pennyworth en novembre de cette année-là et j’ai obtenu le poste en décembre, ce qui était un beau cadeau de Noël!

Et comment vous êtes-vous impliquée dans le film?

Harriet Slater: C’était le processus assez typique consistant à être invité à envoyer une cassette, puis à être rappelé pour des auditions en personne. Lors de mes deux rappels, j’ai lu et improvisé avec des actrices qui étaient vues pour le rôle d’Emily, ce qui était vraiment épanouissant car nous avons pu explorer les personnages et discuter des scènes avec l’équipe de création, qui a volé de Suède pour le tour final. .

Cela rappelle beaucoup un classique des années 80, L’histoire sans fin.

Harriet Slater: Oui! J’ai de très bons souvenirs de regarder ce film quand j’étais enfant et d’avoir été emporté par la magie de ce monde. « Emily and the Magical Journey » est similaire dans son sens de l’aventure et son design, qui, espérons-le, captivera vraiment l’imagination des enfants. C’est un beau film avec de merveilleux messages sur le fait de faire face à vos peurs et de renouer avec votre enfant intérieur. Je pense que c’est le moment idéal car nous pourrions probablement tous faire un peu d’évasion en ce moment et un rappel de rester plein d’espoir et de jeu.

J’imagine que les décors somptueux auraient été rêveurs?

Harriet Slater: Mon rôle dans le film est la nounou d’Emily, Kayla, et mes scènes se déroulent dans le «monde réel» – donc malheureusement je n’ai pas pu passer de temps sur ces décors. Je sais que Marcus, l’écrivain / réalisateur / producteur – l’homme est une machine! – ne voulait pas limiter son imagination lorsqu’il écrivait l’histoire en s’inquiétant des aspects pratiques du tournage. Les décors, les costumes et les marionnettes sont fantastiques et font un travail merveilleux pour donner vie au monde qu’il a imaginé.

Et travailliez-vous avec beaucoup de marionnettes et de personnages faits à la main?

Est-il difficile de suspendre l’incrédulité en tant qu’actrice ou avez-vous pu vous immerger assez facilement dans ce personnage et son monde?

Harriet Slater: Être capable d’explorer le personnage et sa relation avec Emily tout au long du processus d’audition a vraiment aidé à me sentir comme si je la connaissais au moment où nous sommes venus tourner. Tipper et Jenny sont des actrices brillantes avec lesquelles il était agréable de travailler et l’ambiance était vraiment positive et détendue sur le plateau, ce qui a rendu le processus beaucoup plus facile.

Qu’est-ce qui vous attend?

Harriet Slater: Bien, Pennyworth sortira sur Epix le mois prochain, ce qui est passionnant, mais à part ça c’est difficile à dire car le monde est tellement imprévisible en ce moment! J’ai quelques projets potentiellement en cours, mais rien n’est gravé dans le marbre. Dans un avenir immédiat, je vais me frayer un chemin à travers le lockdown 2.0. J’ai fait assez de pain aux bananes cette année pour durer toute une vie.