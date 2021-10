« Pennyworth » confirme la production de sa troisième saison

Les histoires d’origine dans le monde de la bande dessinée existent depuis des décennies, et avec l’essor des productions inspirées par ce type de personnages, ce n’était qu’une question de temps avant qu’Alfred Pennyworth, le majordome bien connu de Bruce Wayne, puisse le dire avec sa propre série. raconter ses origines

Après sa première sur le réseau Epix en 2019, « Pennyworth » a connu un grand succès auprès des fans de DC Comics, il n’est donc pas surprenant qu’il soit renouvelé pour une troisième saison et mieux encore, son arrivée imminente sur HBO Max, comme annoncé. dans la nouvelle édition de DC FanDome, où sa première est prévue début 2022.

« Pennyworth » présente Jack Bannon dans le rôle d’Alfred, un ancien soldat du service aérien spécial britannique qui, dans les années 1960, a formé sa propre société de sécurité, enrôlant un jeune Thomas Wayne (Ben Aldrige), racontant les événements survenus bien avant la naissance de Bruce Wayne, avec qui il formerait une alliance dans la lutte contre la criminalité.

La troisième saison de « Pennyworth » présentera aux téléspectateurs un saut de cinq ans dans le futur. Avec la fin de la guerre civile et la révolution culturelle en plein essor, le monde commence à entrer dans une nouvelle ère dans laquelle les super-héros et les super-vilains commenceront à faire partie de l’écosystème naturel de la société.

« Pennyworth » a un format de dix épisodes par saison produit par Warner Bros Television. Directement inspirée des personnages créés par Bob Kane et Bill Finger, la série a Bruno Heller, Matthew Patnick, Danny Cannon et John Stephens en tant que producteurs exécutifs.

Cela fait partie de la panoplie des productions DC qui préparent leur arrivée au catalogue HBO Max, dont « Titans », « Young Justice », « Harley Quinn », « Doom Patrol », « Peacemaker », ainsi que les prochaines sorties ». Green Lanthern », « Justice League Dark » et deux spin-offs de « The Batman », qui sont en cours de production et la nouvelle série animée « Caped Crusader ».