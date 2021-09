Pennywise: The Story of IT Documentary aura sa première mondiale en octobre

Pennywise the Dancing Clown, le sinistre personnage de Stephen King qui attire les enfants CE, a retrouvé un nouveau souffle en 2017 lorsque le film en deux parties d’Andy Muschietti a présenté le cauchemar de Derry, dans le Maine, à une nouvelle génération de cinéphiles. Cependant, pour ceux qui étaient il y a environ trois décennies, la terreur de Pennywise a été réalisée en 1990 lorsque Tim Curry a dépeint le mangeur de mondes dans une mini-série en deux parties basée sur le roman de King’s Doorstop. Maintenant un tout nouveau documentaire financé par Indiegogo, Pennywise : L’histoire de l’informatique, sur la réalisation d’une adaptation originale de CE est prêt à être présenté en avant-première au Festival international du film de Sitges de Catalogne le 15 octobre, promettant le regard définitif dans les coulisses de la réalisation d’un classique culte.

Le long métrage documentaire est co-réalisé par John Campopiano, qui a eu une riche expérience passée, notamment en dirigeant le récent Unarthed & Untold : le chemin vers le sématisme pour animaux de compagnie, et Christopher Griffiths, responsable du brillant Léviathan : L’histoire de Hellraiser, et a été réunie au cours de plusieurs années. En plus des entretiens avec les archivistes de King et ceux qui connaissent bien le roman, le film comprend également des entretiens avec de nombreux acteurs de la mini-série dont Tim Curry, Seth Green, Richard Thomas, Tim Reid, Richard Masur, Emily Perkins , Tommy Lee Wallace, Larry D. Cohen, et plus encore.

« Nous vivons à une époque où les adaptations du travail de Stephen King n’ont jamais été aussi prolifiques et culturellement pertinentes », a déclaré Campopiano. « Des remakes théâtraux de 2017 et 2019 qui ont connu un immense succès IL a sd Sématiste pour animaux de compagnie, la suite très appréciée de Le brillant, Docteur Sommeil, Séries télévisées château de Pierre, et le prochain remake en salle de sa mini-série télévisée de 1979, Lot de Salem – ce documentaire arrive précisément au moment idéal. »

CE est un livre qui s’étend sur une génération, entrelaçant des événements « d’aujourd’hui » avec des souvenirs des personnages principaux d’il y a 27 ans, lorsque, enfants, ils se sont réunis pour vaincre une entité qu’ils ont connue sous le nom d’informatique. Un ancien mal qui se cache sous les rues de Derry, dans le Maine, il prend de nombreuses formes, se nourrissant de la peur de ceux qu’il piège, mais c’est la façade de Pennywise le clown qui devient le visage de la créature, et le carburant des cauchemars qui continuent à l’âge adulte des protagonistes du roman. Lorsqu’ils doivent à nouveau se regrouper pour affronter la créature et la vaincre une fois pour toutes, tous ne survivront pas à l’expérience.

La mini-série de 1990 a été tournée sur trois mois au début de la même année et a coûté 12 millions de dollars, soit presque le double du budget habituel d’un projet télévisé à l’époque. En raison des normes et pratiques de diffusion du réseau au début des années 90, une grande partie de l’horreur était psychologique, car il y avait une très forte restriction sur la quantité de sang et de sang qui pouvait être montrée. La mini-série a attiré 30 millions de téléspectateurs pour ses deux parties et a également reçu deux nominations aux Emmy Awards. Alors que les critiques étaient divisés sur la production, l’endurance de la représentation de Pennywise par Tim Curry, qui apparaît toujours constamment dans les meilleures listes des clowns les plus effrayants et des meilleurs méchants du roi, en dit long sur la façon dont le personnage et l’héritage de CE sommes.

Sujets : Pennywise : L’histoire de l’informatique, informatique 2, informatique