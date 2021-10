Penn Badgley et Cardi B sont devenus des besties inattendues et je suis tellement obsédé

« Penn Badgley et Cardi B changer leurs photos de profil me tue littéralement ??? »

Tout le monde aime une bonne amitié inattendue entre deux célébrités, non ? Lizzo et Chris Evans ? Obsédé. Jennifer Lawrence et Kris Jenner ? Aussi obsédé. Eh bien, une toute nouvelle paire inattendue de besties de célébrités est maintenant arrivée et devinez quoi? Nous sommes encore une fois Obsédé.

Cardi B et Penn Badgley se sont livrés à un va-et-vient hilarant sur Twitter cette semaine, le rappeur ‘Up’ l’ayant perdu après avoir découvert que l’acteur de Joe Goldberg savait qui elle était.

En conséquence, les deux ont maintenant échangé leurs photos de profil Twitter, et Netflix a même lancé une pétition pour que Cardi apparaisse dans Tu saison 4.

Penn Badgley et Cardi B échangent leurs photos de profil sur Twitter. Photo : Roy Rochlin/Getty Images, Jean Baptiste Lacroix/Getty Images

Tout a commencé lorsque Cardi a tweeté un clip viral de Penn faisant des interviews après la sortie de Tu saison 1, où il a loué la relation authentique de Cardi avec les médias sociaux et a dit à quel point il l’admirait.

Cardi a écrit: « OOOOMMFFFGGGGGG IL ME CONNAÎT !!! OMMMGGGG !!!!!!. Yoooo comme si j’étais célèbre célèbre. »

Le tweet de Cardi est devenu viral et a réussi à atteindre Penn lui-même, qui a ensuite répondu à Cardi par un simple « Je-«

Peu de temps après ce bref échange, Penn a ensuite changé sa photo de profil Twitter en une image de Cardi.

Puis elle a répondu avec une vidéo d’un jeune enfant demandant « c’est moi ?! », avant de changer sa photo de profil en une photo de Joe Goldberg regardant par la fenêtre.

Penn Badgley et Cardi B échangent leurs photos de profil sur Twitter. Photo : Twitter

L’officiel Tu Le compte Netflix s’est même impliqué, changeant leur photo de profil en une image de Cardi portant une casquette de baseball bleue tout comme Joe. Le compte principal de Netflix a également joué dans le tout en lançant une pétition pour que Cardi apparaisse dans Tu saison 4.

En enregistrant leur nouvelle biographie, Cardi a présenté un scénario sur la façon dont elle pourrait se présenter la saison prochaine, et honnêtement … ça claque un peu.

Si vous avez déjà regardé la fin de Tu saison 3, vous saurez que Joe Goldberg finit par quitter les États-Unis et s’installer à Paris. L’idée de Cardi implique qu’elle soit à la Fashion Week de Paris, qu’elle la ferme, qu’elle s’occupe de ses propres affaires, avant de faire demi-tour et… il y a Joe.

Les fans ne peuvent pas en avoir assez de l’interaction et de l’apparente amitié retrouvée. Un utilisateur a même suggéré les deux étoiles dans un remake de La nounou, avec Cardi comme Fran Fine et Penn comme M. Sheffield.

Cardi dans Tu saison 4? La nounou refaire? ARANGEZ-VOUS POUR QUE CELA ARRIVE!

Penn Badgley et Cardi B se tenant l’un l’autre est l’énergie dont j’avais besoin aujourd’hui — C’était Samantha All Along. (@shebrooklynbad) 20 octobre 2021

Cliquez sur l’image ci-dessous pour écouter ‘The Power Of Little Mix’ sur Global Player, célébrant les 10 ans de l’un des plus grands groupes de filles de tous les temps, avec des interviews exclusives de Jade, Leigh-Anne et Perrie, ainsi que de leurs plus proches collaboratrices et le cercle intérieur.

Le pouvoir du petit mélange. Image : 45secondes.fr

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂