Il s’avère que l’instinct paternel de Joe Goldberg est à l’opposé de celui de Penn Badgley.

Penn Badgley a révélé que jouer le rôle de Joe Goldberg dans You est beaucoup plus difficile maintenant qu’il est lui-même devenu père.

Après presque deux ans d’attente, You la saison 3 est enfin là. Le spectacle revient cette semaine (15 octobre) et il semble prêt à ajouter au drame, à la mort et à la destruction que Joe a créés dans You les deux premières saisons. Après avoir appris que Love est enceinte, Joe décide d’essayer de le faire fonctionner avec elle. Le couple déménage en banlieue dans le but d’échapper à leur passé meurtrier.

Cependant, la paternité ne fait pas de Joe un nouvel homme et Penn Badgley a déclaré qu’il avait maintenant du mal à le jouer.

LIRE LA SUITE: Le casting et l’intrigue de la saison 3 ont été révélés

Penn Badgley dit que jouer Joe dans You la saison 3 était « difficile » maintenant qu’il est papa. Photo : Anthony Behar/Sipa USA, Netflix

Penn est devenu père en août 2020 après que sa femme, la chanteuse Domino Kirke, ait donné naissance à leur premier enfant ensemble. Parler à Access Hollywood d’être un père et comment cela a changé son expérience d’acteur dans You, Penn a déclaré: « Ce qui est amusant, c’est que j’étais curieux de savoir quelle était ma nouvelle paternité, comment cela allait influencer mon expérience avec Joe et jouer avec lui. »

Il a ajouté: « Parfois, cela n’était presque pas utile parce que je vivais une expérience si légère et joyeuse … je le suis toujours, et Joe est tellement pétrifié. Il a tellement peur, et bien sûr je peux m’identifier à la peur mais il est tellement morbide dans son instinct primitif obsessionnel, un peu comme l’auto-préservation, que parfois j’ai presque trouvé plus difficile en conséquence, vous voyez ce que je veux dire ? »

Il a terminé en disant : « Cela dépendait vraiment de la scène.

En revanche, Victoria Pedretti, qui joue Love, a déclaré dans la même interview que ne pas être une mère l’aidait parce qu’elle pouvait simplement « l’aborder en tant que personnage » et que ce n’était pas si « déroutant ».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂