Penn Badgley de You révèle que sa relation avec Blake Lively l’a sauvé de la toxicomanie

Penn Badgley a raconté comment sa relation avec Blake Lively l’avait sauvé de la toxicomanie.

©Getty ImagesPenn Badgley et Blake Lively étaient en couple de 2007 à 2010

C’était en 2007 lorsque Penn Badgley et Blake Lively ont non seulement joué dans une romance de la série une fille bavardemais aussi dans la vraie vieet maintenant, le protagoniste de toi a révélé comment la relation avec Lively l’a sauvé de la toxicomanie.

Réfléchissant à ses jours en tant que Dan Humphrey dans la série pour adolescents, Penn a révélé dans une récente interview avec Variété que sa relation avec Blake a marqué sa vie pour le mieux.

+ Penn Badgley avait-il des problèmes de toxicomanie ?

Malgré que n’a jamais eu de problèmes de toxicomaniePenn a indiqué que « Blake ne buvait pas et je pense que notre relation m’a en quelque sorte évité de m’engager dans cette voie.Badgley a dit Variété dans le contexte de toute l’attention qu’il a reçue pour être le protagoniste de une fille bavardemais aussi à cause de leur relation.

Penn et Blake ont eu une romance de 2007 à 2010 et même après avoir mis fin à leur relation amoureuse, ils ont poursuivi une véritable amitié qui s’est prolongée au tournage de la série diffusée de 2007 à 2012.

Penn est actuellement en couple avec Domino Kirkequ’il a épousée en 2017 et avec qui il partage deux enfants. De son côté, Blake est mariée à Ryan Reynolds depuis 2012. et partage quatre enfants avec l’acteur Dead Pool.

