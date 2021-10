Penn Badgley de You a un côté sombre et est lié à l’astrologie

Tu a déjà captivé le public fanatique de Netflix avec sa sinistre histoire. Joe Goldberg, interpreté par Penn badge, plonge dans un nouveau chapitre avec sa femme aussi terrifiante Amour quinn dans la saison 3 de l’émission créée par Sera Gamble. A cette occasion, le couple décidera de déménager dans la banlieue tranquille de Madrelinda pour élever leur fils Henry et échapper aux atrocités qu’ils ont commises par le passé. Cependant, la paix durera quelques jours pour ces psychopathes.

Badgley et Victoria Pedretti sont les protagonistes de la production originale de Netflix qui est toujours la plus regardée dans plusieurs pays quelques semaines après sa première. Mais au cours des dernières heures, une vidéo est devenue virale TIC Tac plutôt lié à l’ex Une fille bavarde. Si vous aimez beaucoup l’astrologie, vous l’aimerez.

C’est que la carte astrologique de l’acteur américain est devenue virale et, sans aucun doute, il a une grande accumulation de planètes dans le signe du Scorpion, normalement connu pour être le signe le plus sombre du zodiaque. Mais allez Scorpion, c’est bien plus que cela. C’est la transformation et l’intensité. Nous vous montrons ici à quoi ressemble l’acteur selon ses principaux aspects natals.

Vous Penn Badgley est un Scorpion potentiel

Badgley est né le 1er novembre 1986, c’est donc de Scorpion. Les personnes de ce signe sont généralement magnétiques, intenses et très passionnées. Contrairement au signe précédent, la Balance, les Scorpions n’ont pas peur de dire ce qu’ils pensent. S’ils n’aiment pas quelque chose, ils l’exprimeront ouvertement. Du côté négatif, ils peuvent parfois être liés au passé, il peut être difficile de pardonner et c’est quelque chose sur lequel ils devront travailler tout au long de leur vie. Maintenant, il faut préciser que cela dépendra de l’étude de votre thème natal complet.

Dans le cas de Badgley, ce n’est pas seulement Soleil Scorpion, l’acteur a trois autres planètes personnelles en Scorpion. Les planètes personnelles sont celles qui nous parlent aussi d’aspects qui font partie de notre personnalité. Outre le Soleil, ils sont les Lune, Mercure, Vénus et Mars. Le protagoniste a les trois premiers en Scorpion.

La Lune dans le thème natal, il fait référence à la relation avec la mère, c’est donc la façon d’agir dans laquelle nous nous sentons le plus à l’aise. Parlez des émotions les plus profondes. Dans ce cas, l’ayant en Scorpion, la profondeur est encore plus grande, bien sûr. Ces gens le vivent intensément. Ils ont beaucoup d’énergie et sont généralement courageux. Maintenant, ils doivent apprendre à doser tout ce combo d’émotions qui les envahit.

Penn Badgley a également en Scorpion à Mercure, planète de la communication. En ce sens, il aura une façon très acide et ironique de s’exprimer. Les natifs de la position planétaire peuvent être très intuitifs et de grands stratèges. Ils aiment aller au fond des choses, ils sont bons pour enquêter. Mais ils devraient contrôler l’excès de méfiance et la suspicion constante.

Enfin, l’interprète américain a une Vénus en Scorpion. Cette planète dans la lettre d’un homme tend à indiquer ce qui l’attire vers la figure féminine, puisque bien sûr cette planète est associée à la déesse de la mythologie romaine. Étant en Scorpion, vous pouvez être attiré par des femmes mystérieuses et quelque peu ésotériques. Encore une fois, ce sont des gens avec beaucoup d’attrait sexuel et passionnés, peut-être pas à première vue, mais ils ont un inconnu je ne sais pas combien captivant.

Parce qu’il n’y a pas de données sur l’heure exacte de sa naissance, il n’est pas possible de connaître son ascendant, autre point très important dans le thème astral d’une personne. Qu’est ce que tu crois? Est-ce aussi le Scorpion ?

