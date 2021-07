Penguin a peu de temps d’écran dans The Batman selon Colin Farrell

Avec une longue liste de méchants alignés pour Robert Pattinson Le Batman pour s’affronter, cela allait toujours être une lutte pour eux tous d’avoir des rôles principaux dans le dernier redémarrage de la franchise DC. Colin Farrell a révélé dans une nouvelle interview qu’un personnage qui n’aura pas trop de temps d’écran dans le film est son itération du Pingouin. Discutant des défis du tournage du film pendant les restrictions de Covid-19, Farrell a révélé que son personnage n’apparaissait que dans une poignée de scènes, et il en est plus que satisfait.

Parler à Josh Horowitz de MTV du tournage Le Batman autour des nombreux arrêts pandémiques et des restrictions changeantes, Colin Farrell a déclaré: « De toute évidence, COVID a commencé à s’emparer du monde pendant que nous tournions et j’ai quitté Londres en mars [2020] et nous étions encore en panne pendant quatre ou cinq mois. Et puis nous sommes retournés et puis évidemment [Bruce Wayne actor] Robert [Pattinson] est tombé malade et c’était comme, ‘Putain de Batman a COVID?' »

Il a poursuivi, expliquant comment il a fallu environ quatorze mois pour enfin terminer le tournage en raison de nombreux arrêts et démarrages. « Je n’y suis que pour cinq ou six scènes [as Penguin], alors j’ai hâte de voir le film car il ne sera pas gâché par ma présence », a-t-il déclaré. « C’est un cadeau pour moi. Je vais être un peu mal à l’aise pendant les putains de neuf minutes dont je dispose et le reste, j’ai hâte de voir comment [writer/director Matt Reeves] a donné vie à ce monde. »

Quelle que soit sa courte apparition à l’écran, Farrell sera le dernier d’une longue lignée d’acteurs emblématiques à avoir joué le méchant se dandinant également connu sous le nom d’Oswald Cobblepot dans une production d’action en direct. Les années 60 Homme chauve-souris L’émission télévisée a apporté la première apparition du personnage sous la forme de Burgess Meredith, qui a été la première personne à créer le caquet semblable à un oiseau qui est devenu synonyme du personnage de Pingouin dans toutes ses versions futures. Meredith a également repris le rôle dans le 1966 Batman : le film. Chez Tim Burton Homme chauve-souris suite Le retour de Batman, Danny DeVito s’est avéré être une version sombre et cauchemardesque du personnage. DeVito a joué le personnage avec une perversion tordue qui a finalement conduit à l’affaire plus colorée qui a été Batman pour toujours et Batman et Robin, un changement pas pour le mieux. La version la plus récente du pingouin est tombée sur Robin Lord Taylor lorsqu’il a été choisi dans la série prequel de Batman Gotham, dépeignant un escroc beaucoup plus jeune et plus petit avec de grandes aspirations de gouverner la ville.

Alors que beaucoup ont salué le casting de Farrell, l’arrivée de la bande-annonce de The Batman et la première vue des prothèses faciales utilisées pour transformer Farrell en un Cobblepot beaucoup plus peu attrayant ont suscité des critiques de la part de ceux qui croient que dans un Hollywood égal, un acteur conventionnellement beau devrait ne joue pas un rôle peu attrayant à l’écran et retire un rôle à quelqu’un qui n’aurait pas besoin de prothèses. Bien que ces plaintes n’aient pas duré longtemps, c’est un autre signe que l’industrie est toujours tiraillée pour plaire au public. Le Batman arrive au cinéma le 4 mars 2022.

Sujets : Le Batman