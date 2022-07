Pendant une semaine, vous pouvez jouer gratuitement à Call of Duty: Vanguard Multiplayer And Zombies

Vous pouvez jouer au multijoueur Vanguard complet et aux zombies jusqu’au 26 juillet. Pendant ce temps, vous pouvez tester la carte mise à jour de l’USS Texas 1945, Blueprint Gun Game, le nouveau tableau Shi No Numa Zombies basé sur les rondes et bien plus encore.

Après des années de conflit technologique, la marque revient sur la Seconde Guerre mondiale avec Call of Duty : Vanguard. Même si les revenus et la réaction du jeu ont été assez décevants, le Jeux de masse L’équipe a travaillé sans relâche pour améliorer l’expérience de base.

Le composant multijoueur du jeu en est actuellement à sa quatrième saison de DLC, qui a apporté avec lui une tonne de nouvelles armes et une passe de combat importante pleine de choses à acquérir.

Les zombies seront accessibles tout au long du temps d’accès gratuit en plus du multijoueur. Cela comprendra les cartes Zombies essentielles ainsi que le récent retour de Shi No Numa, bien que dans une version révisée de l’apparition originale dans Call of Duty: World at War.

L’aventure Zombies traditionnelle basée sur des rondes pour laquelle ce mode est réputé revient dans Shi No Numa, contrairement à la nouvelle expérience de Call of Duty : Vanguard, qui était absente au lancement. Dans le cadre de l’accessibilité gratuite, les joueurs auront également accès à la première vague du mode zombie.

Vous pouvez commencer à jouer à des cartes multijoueurs comme Sphere, Mayhem, Shipment et Das Haus contrairement à ces cartes et modes nouvellement acquis. Modes anciens et nouveaux, comme Team Deathmatch et Domination.

Pour gagner le match, vous devez être le premier à passer à travers les 18 armes. Passez au joueur suivant en l’éliminant avec votre arme existante ou en le tuant avec une attaque au corps à corps pour lui enlever une de ses armes. Et les soldats, pas de camping ici ! Chaque opérateur reçoit des pings d’un UAV persistant pendant le jeu.

Cependant, ce jeu doit être téléchargé séparément pour pouvoir jouer. Veuillez consulter votre plate-forme pour plus d’informations sur la taille des fichiers.