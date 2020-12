Pendant huit ans avec une canette de bière – c’est ce que l’on pense être la plus longue photo d’exposition jamais prise

À ce jour, une photo de l’artiste allemand Michael Wesely détient le titre de la plus longue exposition jamais prise. La photo a été prise sur quatre ans et huit mois, mais ce disque vient apparemment d’être pulvérisé de la manière la plus inhabituelle possible – avec une photo longue exposition prise par un ancien étudiant de l’Université du Hertfordshire. pendant huit ans et un mois en n’utilisant ni plus ni moins qu’une canette de bière.

Cela a été annoncé par l’université elle-même par le biais d’une publication sur son blog officiel. Ils y expliquent que la photo a été récemment découverte à l’intérieur d’une canette de bière à l’Observatoire de Bayfordbury à l’Université du Hertfordshire. La photo a été prise par Regina Valkenborgh, qui a commencé à capturer la trajectoire du Soleil en 2012.

Une photographie considérée comme la plus longue exposition jamais prise a été découverte à l’intérieur d’une canette de bière à l’Université. @BayfordburyObs! Regina Valkenborgh, diplômée de la maîtrise en beaux-arts, a commencé à la capturer en 2012 📸🌌 Lire l’histoire complète: https://t.co/rxbuzvuQF1 pic.twitter.com/Ux0JXWJFiK – Université du Hertfordshire (@UniofHerts) 10 décembre 2020

Depuis 2012 regardant le soleil

Comme expliqué par l’université elle-même, Valkenborgh, qui travaille actuellement comme technicien en photographie au Bartner and Southgate College, a commencé à prendre la photo vers la fin de son Master of Fine Arts. Sur la photo, nous pouvons voir 2953 chemins du soleil, certains plus élevés et d’autres plus bas en raison de leur position pendant les saisons d’hiver et d’été. Le monticule sur la gauche est le dôme du plus ancien télescope de Bayfordbury.

Mais au-delà de la photo, ce qui est intéressant, c’est comment elle a été prise. Regina Valkenborgh souhaitait explorer les options permettant de prendre des photos sans utiliser la technologie moderne. Pour capturer cette photo, l’élève de l’époque doublé une canette de bière perforée avec du papier photographique. Cette canette a été placée dans l’un des télescopes de l’observatoire « qui avait été oublié jusqu’en septembre de cette année, quand elle a finalement été retirée par le directeur technique de l’observatoire, David Campbell ».

C’est la vue aujourd’hui d’où la caméra a été montée. Sur la gauche se trouve le plus ancien télescope de l’observatoire – construit en 1969, et sur la droite se trouve un portique de recherche atmosphérique construit à mi-chemin de l’exposition. pic.twitter.com/WLRTASz4kC – Observatoire de l’Université du Hertfordshire (@BayfordburyObs) 10 décembre 2020

Selon le photographe, que la photo reste intacte est « un coup de chance ». Il déclare que « j’avais déjà essayé cette technique à plusieurs reprises à l’Observatoire, mais les photographies étaient souvent gâchées par l’humidité. » Capturer cette photo n’était pas prévu Et en effet, Valkenborgh a été choqué que la photo ait survécu. Selon ses propres mots, «cela pourrait être l’une des expositions les plus longues, sinon la plus longue».

Ce n’est pas la première fois que Regina Valkenborgh fait la une des journaux pour avoir utilisé cette technique pour prendre des photos. Dès 2012, Valkenborgh a fait la une des journaux pour avoir utilisé une canette de bière avec du papier photographique pour capturer une photo similaire. La différence, bien sûr, est que cela a été pris pendant six mois, tandis que celle qui nous concerne aujourd’hui a duré huit ans et un mois. Cette photo était précisément l’image astronomique du jour de la NASA le 21 janvier 2012.

Image | Regina Valkenborgh (avec la permission de l’Université du Hertfordshire)