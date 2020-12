Pendant 9 ans, Samsung n’a pas vendu aussi « peu » de mobiles qu’aujourd’hui

L’entreprise coréenne a souffert dans ses propres viandes de la paralysie des marchés mondiaux en 2020.

Samsung est le leader incontesté du marché mobile mondial en ce qui concerne les ventes. L’entreprise sud-coréenne vend des millions et des millions de terminaux chaque année, en particulier 300 millions par an depuis 2012. Cependant, il semble que ce 2020 ne pourra pas répéter l’exploit et il restera en dessous d’un tel chiffre symbolique récolté les années précédentes.

Après les 9 premiers mois de l’année, Samsung a vendu 189 millions de smartphones. Ce sont des chiffres impressionnants et uniquement à la portée d’une entreprise de sa taille, mais cela n’empêche pas la joie soit mesurée. Soit il y a un boom totalement inattendu dans les derniers jours de 2020, soit ce sera impossible égaler ou dépasser leurs chiffres de 2019.

Nouveaux sites pour 2021

On suppose qu’avec la nouvelle année, il y aura une table rase. Les effets de la pandémie causée par le covid-19 seront moins visibles et Samsung reviendra à chemin de bonnes ventes. Du moins, du moins, ils attendent du géant coréen. A tel point qu’ils se sont fixé un objectif pour commercialiser 307 millions de terminaux en 2021. Pour l’optimisme, ce n’est pas le cas.

Un bon coup de pouce viendra tôt, avec la sortie de la série Galaxy S21, une gamme qui n’a pas particulièrement bien performé ce 2020.

Mais ne sera pas celui-là. De Samsung ils prévoient donner un bon coup de pouce au milieu de gamme, en se concentrant sur le réseau 5G en tant que grande attraction implémentée, entre autres, dans le Galaxy A32 5G.

En outre, une autre des grandes attractions et impulsion de vente devrait être vue avec les nouveaux téléphones pliables. De nombreuses sources indiquent le lancement de jusqu’à trois appareils avec paravent, un segment qui s’est déjà révélé fructueux pour l’entreprise. Les prévisions ici tournent autour 50 millions d’unités en 2021, grâce en partie à une hypothétique version Lite, beaucoup plus abordable pour l’acheteur moyen.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂