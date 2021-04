Peloton conteste l’avertissement du CPSC qui exhorte les parents à cesser d’utiliser le tapis de course Tread +

Peloton fait face à la pression de la US Consumer Product Safety Commission, qui a publié samedi un bulletin avertissant les parents de ne pas utiliser le tapis de course Tread + de l’entreprise s’ils ont des enfants à la maison.

«À ce jour, le CPSC est au courant de 39 incidents dont un mort», a déclaré le groupe de surveillance dans le nouvel avertissement. << Le personnel du CPSC estime que le Peloton Tread + présente de graves risques pour les enfants en cas d'écorchures, de fractures et de décès. À la lumière de plusieurs rapports faisant état d'enfants piégés, coincés et tirés sous le rouleau arrière du produit, le CPSC exhorte les consommateurs ayant des enfants à la maison à arrêtez immédiatement d'utiliser le produit. "

Le CPSC a inclus une vidéo qui prétend montrer à quelle vitesse un petit enfant peut être sucé sous le tapis roulant. La vidéo montre une petite fille marchant à reculons sur le tapis roulant tandis qu’un jeune garçon joue avec une balle rose à côté du tapis roulant. Ses bras semblent soudainement rester coincés sous le tapis roulant, ce qui incite la fille à descendre du tapis roulant et à courir chercher de l’aide. L’enfant a réussi à se libérer, mais a continué à ramper sous le tapis roulant avec sa balle. Alors que l’enfant semble se frayer un chemin pour sortir de sous le tapis roulant à la fin de la vidéo, le CPSC a averti que d’autres résultats pourraient être bien pires.

Le mois dernier, le PDG de Peloton, John Foley, a exhorté les gens à faire preuve de prudence après que la société a eu connaissance d’un incident au cours duquel un enfant est décédé des suites d’un accident avec le tapis roulant Tread +. Foley a averti les gens de vérifier la zone autour d’eux avant de s’entraîner pour s’assurer qu’il est clair et de retirer la clé du tapis de course après l’entraînement, afin qu’un enfant ne puisse pas démarrer le tapis de course lorsqu’il n’est pas en présence d’un adulte.

Un porte-parole de Peloton a déclaré à AUJOURD’HUI samedi que l’entreprise continue de mettre l’accent sur la sécurité et que le CPSC a « jusqu’à présent refusé de collaborer avec Peloton ».

Dans un communiqué, la société a déclaré qu’elle avait proposé de faire une annonce conjointe et que « le CPSC n’était pas disposé à s’engager dans des discussions significatives avec Peloton avant de publier son communiqué de presse inexact et trompeur ».

Un studio Peloton à New York. Scott Heins / Getty Images

« L’importance de suivre les avertissements et les instructions de sécurité de Peloton est parfaitement claire dans la vidéo que le CPSC a incluse dans son communiqué de presse unilatéral. En particulier, Peloton demande aux membres de retirer la clé de sécurité lorsque le Tread + n’est pas utilisé, précisément pour éviter le genre de incident que cette vidéo dépeint. Lorsque la clé de sécurité est détachée comme indiqué, le Tread + ne peut pas être allumé », indique le communiqué. « Le Tread + comprend des avertissements et des instructions de sécurité à plusieurs endroits, y compris dans le manuel d’utilisation, dans une carte de sécurité laissée sur le dessus du plateau Tread + à la livraison et sur le produit lui-même. »

La société a déclaré à NBC New York que les 39 incidents cités par la commission ne sont pas uniquement liés aux enfants, mais incluent également des incidents impliquant des objets et un animal de compagnie, et fait valoir que la déclaration du CPSC ne fait pas suffisamment cette distinction.

Les cours sur tapis roulant Peloton incluent désormais des messages de sécurité supplémentaires des instructeurs, qui rappellent aux coureurs de s’assurer que leur zone est libre d’enfants, d’animaux de compagnie et d’objets, et de retirer la clé de sécurité à la fin d’une séance d’entraînement.

Le tapis de course Tread + est l’offre haut de gamme de Peloton et se vend 4 295 €. La société d’exercice est devenue extrêmement populaire au milieu de la pandémie, car les gymnases ont fermé et les gens ont cherché un moyen de rester actif dans le confort de la maison.