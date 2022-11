Peinture : intrigue, distribution, date de sortie et tout le reste

Peindre a fait ses débuts sur la liste noire 2010 pour le scénario non produit le plus apprécié. Là, il a été classé aux côtés des scénarios pour Jackie, Argo, Blanche-Neige et le chasseur, Gangster Squad, Le majordome, Qu’est-il arrivé à lundi ?, ce qui allait devenir HBO Succession, et plus.





La liste noire est créée par environ trois cents cadres supérieurs du cinéma, assistants de studio et représentants de studio dans la boucle. Ils compilent une liste de scénarios non produits uniquement associés à cette année de publication (écrits cette année-là, basés sur un roman de cette année-là, etc.). De nombreux scénarios ont atteint un certain niveau de notoriété au sein de la communauté des studios mais, pour une raison ou une autre, restent non acquis, cimentant ainsi leur statut sur la liste noire. Des années après avoir été placé dans cette publication, Brit McAdams’ Peindre fait enfin son chemin vers le grand écran.

La prémisse du film présente une similitude frappante avec Bob Ross, un peintre, une personnalité, un professeur d’art et un animateur de télévision de PBS. Le plaisir de peindre. Ross est connu pour son attitude équilibrée. Il a parlé à voix basse et apaisante tout en offrant simultanément des conseils chaleureux et consigne de peinture. Il arborait une barbe afro et taillée et apparaissait souvent en denim (surnommé un « smoking canadien »). Ross a eu une influence marquée dans les années 1980-1990 avant de mourir en 1995 des suites d’un lymphome. Cependant, son influence persiste aujourd’hui. Ross et son émission ont pris un nouvel élan pendant le verrouillage de Covid-19 en 2020 en trouvant un tout nouveau public avec les téléspectateurs de la génération Z et de la génération Y et en rappelant d’anciens fans à l’émission primée.

Alors que Peindre comprend de nombreuses caractéristiques de Bob Ross, Brit McAdams ne s'est inspiré que du peintre « Happy Trees » lorsqu'il a écrit ce prochain film comique.





Peinture : l’intrigue

IFC Films a proposé ce synopsis officiel :

« Carl Nargle, un trésor local avec un murmure apaisant de voix, anime sa propre émission de peinture à la télévision publique du Vermont depuis des décennies. Son art captive et a attiré l’attention de nombreuses femmes au fil des ans, en particulier celles qui travaillent au station. Mais Carl est dans une ornière, et la station n’obtient pas d’audience. Lorsqu’un nouveau peintre est embauché pour revitaliser la chaîne, les propres craintes de Carl concernant ses talents de peintre sont mises au premier plan.

La voix, le comportement et la technique d’enseignement facile à suivre de Nargle ont cultivé un public fidèle et enthousiaste. Son style signature comprend un afro, une pipe, une chemise boutonnée à manches longues, un denim légèrement délavé et une grande palette et un pinceau à la main (un peu comme Bob Ross). Tout cela combiné signifie que son public comprend des téléspectateurs passionnés du Vermont … et une série de femmes aux yeux étoilés et adoratrices, à la fois en tant que téléspectatrices et collègues.

Malgré son succès artistique et sa stature dans la société du Vermont, Carl est dans une ornière créative. En plus de cela, la station ne maintient pas les cotes d’écoute et l’audience à long terme qu’elle avait autrefois. La station embauche finalement un nouveau jeune peintre pour revigorer le canal. Le peintre utilisera la même méthode et la même plate-forme que Carl a mis au point pendant des décennies. Pour cette raison, la peur de Carl de perdre son talent artistique est aggravée par sa peur d’être remplacé par le nouveau venu.

Comment Carl et le nouveau concurrent vont-ils s’en sortir ? Une nouvelle génération trouvera-t-elle le travail de Carl et redynamisera-t-elle la série, un peu comme Gen-Z a trouvé Bob Ross ? Carl peut-il fortifier son talent artistique contre l’ornière imminente dans laquelle il s’est retrouvé ?

Peinture : les acteurs et l’équipe

Peindre étoilesOwen Wilson (Marley et moi, Wedding Crashers, Loki)Michaëla Watkins (Loups-garous intérieurs, épée de confiance, CBS’ La Licorne), Ciara Renée (CW’s Arrowverse), Wendi McLendon-Covey (Demoiselles d’honneur, ABC Les Goldberg), Lusia Strus (Fête de recherche, 50 premiers rendez-vous) et Stephen Root (de HBO Barry, espace bureau), et la vedette Lucy Freyer.

Brit McAdams a écrit et réalisé le film. Sam Maydew et Peter Brant ont produit le film, avec Owen Wilson, Richard J. Bosner et Joel David Moore en tant que producteurs exécutifs. De plus, IFC Films et Silver Lining Entertainment ont produit et distribué le film.

Le film sortira en salles le 28 avril 2023 et sera diffusé exclusivement sur AMC + plus tard cette année-là.

Peinture : Tout le reste

Après avoir acquis les droits de PeindreArianna Bocco, présidente d’IFC Films, a publié une déclaration :

«Nous sommes ravis de travailler enfin avec le talent illimité et polyvalent d’Owen Wilson, car il donne vie sans effort au personnage de Carl Nargle à partir d’un scénario et d’une mise en scène avisés de Brit McAdams. Peindre a tous les ingrédients d’un chef-d’œuvre comique digne de citation, et nous espérons que le public de tous âges est prêt pour beaucoup de rires et beaucoup de cœur. À chaque étape de la réalisation du film, nous nous sommes battus pour faire équipe avec des collaborateurs talentueux qui sont aussi de bonnes personnes. Dès notre première conversation, IFC s’est senti comme la maison idéale pour Paint, non seulement à cause de leur amour du film et de leur respect dans l’industrie, mais aussi à cause de qui ils sont en tant qu’individus. Nous sommes tous ravis qu’ils ajoutent leur signature à cette photo. »

Malgré l’attention que Britt McAdams a gagnée pour Peindre, cela marque ses débuts en tant que réalisateur. McAdams a déjà écrit pour Tosh.0, Katt Williams : American Hustle, et Triviatown.