Peggy Whitson est de retour ! L’astronaute qui a battu tous les records révèle pourquoi elle a choisi de commander une mission spatiale privée après avoir quitté la NASA.

Astronaute record Peggy Whitson retournera dans l’espace pour commander une mission commerciale pour Axiom Space, basée au Texas, trois ans après sa retraite de Nasa en 2018.

« Il n’y avait aucun doute », a déclaré Whitson à 45secondes.fr dans une interview exclusive sur sa décision de retourner dans l’espace. Whitson retraité de la NASA en 2018 après avoir établi un certain nombre de records, dont le plus grand nombre de jours cumulés passés dans l’espace par un astronaute de la NASA avec 665 jours, 22 heures et 22 minutes dans l’espace. Mais Whitson est sur le point d’ajouter 10 jours de plus à ce record, car elle commandera une mission privée sera lancé par la société privée de vols spatiaux Axiom Space.

« C’est phénoménal », a déclaré Whitson à propos de son retour dans les vols spatiaux avec ces nouvelles missions prévues. « De toute évidence, lorsque j’ai pris ma retraite de la NASA, je ne savais pas dans combien de temps les opportunités de vols spatiaux commerciaux pourraient être disponibles … alors [I’m] très, très excité. »

Pendant son séjour à la NASA, Whitson a effectué trois missions de longue durée vers le Station spatiale internationale . En plus de son record cumulatif de vols spatiaux, Whitson a été la première femme à commander la station spatiale et détenait auparavant le record du plus long vol spatial jamais réalisé par une femme (un record L’astronaute de la NASA Christina Koch a battu en 2019 ).

Whitson, qui est également biochimiste, a ensuite été astronaute en chef de la NASA avant de prendre sa retraite de l’agence en 2018.

Maintenant, Whitson servira en tant que commandant de la mission Ax-2 d’Axiom Space, la deuxième mission de vol spatial privé prévue pour l’entreprise. Whitson servira également de commandant suppléant pour Hache-1 , le premier lancement privé en équipage de la société vers la station spatiale.

« J’ai toujours fait partie du programme de la NASA. Et c’est très excitant de faire la transition et de faire également partie de l’espace commercial », a déclaré Whitson.

La plus grande différence entre ce vol et ses missions précédentes avec la NASA, a déclaré Whitson en riant, est la durée beaucoup plus courte de cette mission par rapport à ses précédents voyages dans l’espace. « Dix jours », a-t-elle dit en riant, « Je ne sais pas comment gérer … nous allons le découvrir. »

Alors, qu’est-ce que Whitson attend le plus avec son retour dans l’espace ? Retour sur sa planète natale. « Il ne vieillit jamais, en regardant la courbe de la Terre. Ce n’est vraiment pas le cas. »

Vol spatial commercial en plein essor

Sur le vol Ax-2, Whitson mènera des expériences de génomique pour la société californienne 10x Genomics, aux côtés du pilote et pilote de course John Shoffner. Ce type de recherche explique en grande partie pourquoi Whitson est si enthousiasmé non seulement par cette mission, mais aussi par l’industrie spatiale commerciale en pleine croissance dans son ensemble.

« Je pense que c’est bien plus que du tourisme spatial », a-t-elle déclaré. « La commercialisation de l’espace va être dans les produits pharmaceutiques, ce sera dans la fabrication… même des choses comme la culture de cellules souches comme je l’ai fait lors de ma dernière visite à la Station spatiale internationale, je pense qu’elle a un énorme potentiel de commercialisation dans l’espace… je vois Axiom L’espace, l’espace commercial, comme quelque chose qui va être largement utilisé. »

« L’idée que nous acceptons les gens est comme le début de l’aviation … vous savez, lorsque nous commercialisions l’aviation, seules quelques personnes pouvaient réussir à faire fonctionner cela. Mais le processus de développement de cela et de construction de cette infrastructure est ce qui l’a fait Il est possible pour à peu près n’importe qui d’obtenir un billet d’avion de nos jours. Et j’espère que c’est la prochaine étape pour l’espace commercial. »

L’ancienne astronaute de la NASA, Peggy Whitson, commandera le vol spatial privé Ax-2 d’Axiom Space avec John Shoffner comme pilote. (Crédit image: Axiom Space)

Réunir l’équipage

Whitson a déjà commencé à s’entraîner avec Shoffner, qui est également un membre d’équipage suppléant pour Ax-1, et le couple a jusqu’à présent suivi une formation en centrifugeuse et un vol zéro g, a-t-elle déclaré.

« En si peu de temps, vous n’apprenez pas grand-chose aux gens à être en apesanteur, mais c’est quand même une bonne familiarisation avec le fait que vous devez vraiment penser aux choses d’une manière différente », a-t-elle déclaré. à propos de leur vol zéro-g, ajoutant qu’ils prévoient de terminer EspaceX et la formation de la station spatiale bientôt.

« C’est en fait vraiment très amusant de reprendre l’entraînement avec les nouveaux gars », a déclaré Whitson à propos du début de l’entraînement, qui inclut jusqu’à présent Shoffner et nous prévoyons d’inclure davantage de membres de l’équipe au fil du temps. « Leur enthousiasme pour tout m’aide à renouveler mon enthousiasme, et c’est donc très amusant. »

Mais ce plaisir n’est pas que du plaisir et des jeux.

« S’assurer que vous vous intégrez à l’équipage est vraiment important », a déclaré Whitson. « Ayant été du côté de la longue durée auparavant lorsque de nombreux équipages de navettes étaient en visite, je suis très sensible à la meilleure façon d’intégrer nos équipages afin que nous ne nous mettions pas en travers du chemin. »

« Je veux que mon équipage soit une équipe, tout comme l’est un équipage de la NASA », a déclaré Whitson. « Nous allons nous entraîner pour nous assurer que nous pouvons devenir cette équipe et que nous pouvons compter les uns sur les autres … vous ne devez pas nécessairement choisir votre équipage, vous devez juste travailler pour que les choses fonctionnent dans l’intérêt de tous. Et c’est ce que je va faire avec mon équipage pour Axiom. »

Les plans de vols spatiaux privés d’Axiom

Ax-1 et Ax-2 sont deux des quatre missions en équipage qu’Axiom Space a maintenant prévu, avec Ax-3 et Ax-4 à suivre, a confirmé la société le 2 juin. À ce jour, Ax-1 est la seule de ces missions pour laquelle la NASA et Axiom Space ont un accord, avec le Accord Ax-1 annoncé le 10 mai .

Axiom Space effectuera les quatre missions, qui devraient être lancées d’ici 2023, avec le vaisseau spatial Crew Dragon de SpaceX. La société prévoit en outre de lancer un module privé vers la station spatiale en 2024. D’ici 2028, le module devrait être prêt à se détacher de la station et à se déplacer librement sur l’orbite terrestre comme point de départ d’une plus grande station spatiale privée.

« Nous sommes sur la bonne voie pour permettre cet avenir en gérant les toutes premières missions privées vers l’ISS en tant que précurseur de notre développement de la première station spatiale commerciale au monde », a déclaré Michael Suffredini, président et chef de la direction d’Axiom. dit dans un communiqué . « SpaceX a ouvert la voie avec une capacité de lancement humain fiable et commerciale et nous sommes ravis de nous associer à eux pour un moment vraiment historique. »

